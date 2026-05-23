Ιράν: «Οι ΗΠΑ σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις» – Σε «θέση μάχης» ο Τραμπ για νέες επιθέσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

Καζάνι που βράζει συνεχίζει και θυμίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός πως Ισραήλ – ΗΠΑ είναι σε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν. Νεότερες πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι με το δάχτυλο στην «σκανδάλη» αν και το Πακιστάν συνεχίζει τις απόπειρες για οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Πακιστάν, έφτασε την Παρασκευή (22.05.2026) στο Ιράν, στο πλαίσιο της αναζήτησης συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο, με φόντο την νέα απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως θα διατάξει νέους βομβαρδισμούς.

«Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ αφίχθη στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των μεσολαβητικών προσπαθειών σε εξέλιξη», ανέφεραν οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν χθες βράδυ.

Αλλά οι πληροφορίες τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη δεν αφήνουν να εννοηθεί πως επίκειται άμεσα συμφωνία.

Πρόκειται για τη «συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας» και «δεν μπορούμε απαραιτήτως να πούμε ότι αυτό σημαίνει πως έχουμε φθάσει σε σημείο καμπής, ή ότι η κατάσταση είναι αποφασιστική», σχολίασε με την σειρά του ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, οι διαφωνίες παραμένουν «βαθιές» και εκκρεμεί να διευθετηθούν «σημαντικά ζητήματα»: ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, απαρίθμησε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Σε αυτό το στάδιο η πτυχή του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, για το οποίο υπάρχει επίσης μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα μέρη, δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση, επέμεινε.

Με το δάχτυλο στην σκανδάλη ο Ντόναλντ Τραμπ

Μερικές ώρες αργότερα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News μετέδωσαν ότι η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εντός ωρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το πρωί, ο ρεπουμπλικάνος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Δεν είχε ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση ως το βράδυ, διευκρίνισαν και τα δυο μέσα.

Το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζει, λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων».

Επανέλαβε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη, τον ισχυρισμό ότι το Ιράν «θέλει απελπισμένα να κλειστεί συμφωνία».

Αφότου κηρύχτηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αμφίρροπα μηνύματα για το μέλλον του πολέμου με το Ιράν. Έχει απειλήσει πολλές φορές πως θα διατάξει τον στρατό του να συνεχίσει τη δράση του, χωρίς να δώσει συνέχεια μέχρι τώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αναζητεί τρόπο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αρκετά αντιδημοφιλής στη χώρα του, που προκαλεί ολοένα εντονότερα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, πάνω απ’ όλα εξαιτίας του κλεισίματος του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο.

Από την άλλη, το Ιράν επαναλαμβάνει πως δεν θα υποχωρήσει «ποτέ» σε οποιονδήποτε «εκφοβισμό» κι οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απειλούν ότι ο πόλεμος θα επεκταθεί «πολύ πέραν της περιφέρειας» σε περίπτωση νέας αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

Παρά τις «επανειλημμένες προδοσίες» των ΗΠΑ, το Ιράν «συμμετέχει στη διπλωματική διαδικασία με προσέγγιση υπεύθυνη (…) κι επιδιώκει να επιτύχει αποτέλεσμα λογικό και δίκαιο», είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Συνεχίζεται ο πόλεμος στον Λίβανο

Άλλες χώρες, ιδίως το Κατάρ, που όπως και οι γείτονές του πλήττεται από τον αποκλεισμό, πολλαπλασιάζουν με τη σειρά τους τις προσπάθειες μεσολάβησης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε έτσι επίσκεψη αντιπροσωπείας του εμιράτου χθες, εξαίροντας τις «πολύτιμες προσπάθειες» που καταβάλλονται από διάφορες κυβερνήσεις.

Τα διεθνή χρηματιστήρια έμοιαζαν να θέλουν πολύ να πιστέψουν στην προοπτική συμφωνίας: τα ευρωπαϊκά έκλεισαν την εβδομάδα με άνοδο, όπως κι η Γουόλ Στριτ, που πέρασε τη σημαία του τερματισμού με ρεκόρ, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Απεναντίας, στις πετρελαϊκές αγορές, συνέχιζε να επικρατεί νευρικότητα, λόγω των ανησυχιών για ελλείψεις. Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, σημείωσε αύξηση 0,94% στα 103,54 δολάρια, ενώ αυτή του WTI, αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας, κατά 0,26% στα 96,60 δολάρια.

Ωστόσο στον Λίβανο, οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίζονται, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως τέθηκε σε ισχύ ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, στα μέσα Απριλίου.

Χθες δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σειρά πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας, έκανε γνωστό το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Και, αργά το βράδυ, διεξήχθησαν πέντε βομβαρδισμοί στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, τομέα όπου σπανίως διεξάγονται επιδρομές, ενώ τα ξημερώματα επλήγησαν κτίρια στην Τύρο και στα περίχωρά της, στον νότο.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει, με τις «υπερβολικές απαιτήσεις» που προβάλλει, τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS.

Με αυτές «διαρρηγνύουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Πακιστάν», πρόσθεσε ο κ. Αραγτσί.

«Παρά τη βαθιά δυσπιστία της έναντι των ΗΠΑ, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δεσμευτεί σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία με πνεύμα ευθύνης και με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα κι επιδιώκει να επιτύχει το πιο λογικό και δίκαιο αποτέλεσμα», διαβεβαίωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών τον κ. Γκουτέρες.