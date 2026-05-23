Κίνα: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, σήμερα Σάββατο (23.5.27).

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακωρυχείο, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Σύμφωνα με το CCTV, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη εννέα ανθρώπων.

Over 80 dead in massive gas explosion at coal mine in northern China



247 workers were underground at the time of the blast in Shanxi Province.



Emergency teams are searching for survivors, with dozens of ambulances racing to the scene. pic.twitter.com/SMBQmfDSBf — Sputnik India (@Sputnik_India) May 23, 2026

#UPDATE The death toll from a fatal coal mine gas explosion in North China’s Shanxi province has risen to 82, with another nine people missing, local authorities said on Saturday. (Video: Xinhua) https://t.co/EDNoiqW3Ys https://t.co/DRyAyQbJXB pic.twitter.com/yD2Di30RV9 — China Daily (@ChinaDaily) May 23, 2026

8 dead, 38 trapped in coal mine accident in Shanxi



A gas explosion at a coal mine in Qinyuan County, north China’s Shanxi Province, has left eight people dead and 38 others trapped underground, local authorities said Saturday. pic.twitter.com/RfgMHUqPcT — CGTN Frontline (@Frontlinestory) May 23, 2026

More than 80 killed in Chinese coal mine gas explosion. pic.twitter.com/mArhTZ0a9w — X Secular (@x4secular) May 23, 2026

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.