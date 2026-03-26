Μέση Ανατολή: Σφυροκόπημα δίχως τέλος στο Ιράν – Φόβοι για χερσαία επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει – για τους δικούς του λόγους – ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όμως η Τεχεράνη σε κάθε ευκαιρία σπεύδει να το διαψεύσει με πολλούς να μιλούν για «παιχνίδια» του Αμερικανού προέδρου. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους της Ουάσινγκτον, θέτει δικούς της για τον τερματισμό του πολέμου και ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί τονίζει ότι υπάρχουν μόνο μηνύματα μέσω μεσολαβητών. Την ίδια ώρα, το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί Χαργκ, υπό τον φόβο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα χωρίς να πλήξουν ενεργειακές υποδομές. Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους και προειδοποιούν για κλιμάκωση αν δεν υπάρξει συμφωνία, την ώρα που υπάρχουν αναφορές για προετοιμασία του Ισραήλ για χερσαία επίθεση στο Ιράν. Δείτε όλα όσα στη Μέση Ανατολή την Τετάρτη.
Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη αμερικανός ανώτερος αξιωματικός.
«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (...) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.
