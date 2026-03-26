Μέση Ανατολή: Σφυροκόπημα δίχως τέλος στο Ιράν – Φόβοι για χερσαία επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί Χαργκ, υπό τον φόβο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα χωρίς να πλήξουν ενεργειακές υποδομές
Συντρίμμια στον Λίβανο / REUTERS / Yara Nardi
Αλεξία Κωνσταντοπούλου , Χρύσα Πανούση

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει – για τους δικούς του λόγους – ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όμως η Τεχεράνη σε κάθε ευκαιρία σπεύδει να το διαψεύσει με πολλούς να μιλούν για «παιχνίδια» του Αμερικανού προέδρου. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους της Ουάσινγκτον, θέτει δικούς της για τον τερματισμό του πολέμου και ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί τονίζει ότι υπάρχουν μόνο μηνύματα μέσω μεσολαβητών. Την ίδια ώρα, το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί Χαργκ, υπό τον φόβο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα χωρίς να πλήξουν ενεργειακές υποδομές. Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους και προειδοποιούν για κλιμάκωση αν δεν υπάρξει συμφωνία, την ώρα που υπάρχουν αναφορές για προετοιμασία του Ισραήλ για χερσαία επίθεση στο Ιράν. Δείτε όλα όσα στη Μέση Ανατολή την Τετάρτη.  

06:33 | 26.03.2026
Το USS Abraham Lincoln συνεχίζει κανονικά τις επιχειρήσεις
06:21 | 26.03.2026
Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη αμερικανός ανώτερος αξιωματικός.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (...) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.

06:21 | 26.03.2026
Ανελέητο σφυροκόπημα στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

06:19 | 26.03.2026
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump στη διάρκεια του ετήσιου δείπνου συγκέντρωσης χρημάτων της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου (NRCC) στην Ουάσιγκτον
Μέση Ανατολή – Διπλωματικό θρίλερ: «Δεν έχω ξαναδεί άλλους να θέλουν να διαπραγματευτούν τόσο πολύ όσο οι Ιρανοί» λέει ο Τραμπ – Διαψεύδει το παζάρι η Τεχεράνη
Παράλληλα ο Αμερικανός Προέδρος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές φοβούνται μην «σκοτωθούν από τον ίδιο τους τον λαό» γι' αυτό και δεν επιβεβαιώνουν δημόσια τις διμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
06:19 | 26.03.2026
Τα λείψανα του θρυλικού Γάλλου Ντ'Αρτανιάν ενδέχεται να βρέθηκαν σε εκκλησία στο Μαάστριχτ
