Μέση Ανατολή: Σφυροκόπημα δίχως τέλος στο Ιράν – Φόβοι για χερσαία επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη αμερικανός ανώτερος αξιωματικός.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (...) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.