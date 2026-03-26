Financial Times: Η Ρωσία στέλνει στο Ιράν drones και φάρμακα – «Fake news», σχολιάζει το Κρεμλίνο

«Πακέτο» γεμάτο drones, φάρμακα και τρόφιμα, φέρεται πως ετοιμάζεται να στείλει η Ρωσία στο Ιράν, σε μία προσπάθεια να βοηθήσει το καθεστώς να αντέξει τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ πριν από 26 ημέρες. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει αποκλειστικό άρθρο των Financial Times που επικαλούνται δυτικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι παρασκηνιακές συνομιλίες Ρωσίας – Ιράν, φέρεται πως ξεκίνησαν λίγες ημέρες αφού Ισραήλ και ΗΠΑ ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς στα ιρανικά εδάφη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η παράδοση του πακέτου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται πως Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν πέρυσι μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που δεν κατάφερε να δεσμεύσει τις πλευρές στην αμοιβαία άμυνα της άλλης.

Η Ρωσία διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν ενώ στο παρελθόν έχει υποστηρίξει το καθεστώς στέλνοντας δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες, δηλώνουν αξιωματούχοι. Στην περίπτωση που σταλεί το πακέτο βοήθειας, θα είναι και η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ρωσία ενισχύει το Ιράν με όπλα, από την έναρξη του πολέμου.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες κάνοντας λόγο για «fake news».

«Υπάρχουν πολλά fake news αυτήν τη στιγμή. Ένα πράγμα είναι αλήθεια, συνεχίζουμε τον διάλογό μας με την ιρανική ηγεσία», υποστήριξε.

Η «παγίδα» για τη Ρωσία και τα προηγμένα drones

Η Ρωσία παράγει μη drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης βασισμένα σε ιρανικά σχέδια για χρήση στην Ουκρανία από το 2023. Έχουν τροποποιηθεί ώστε να μπορούν να αποφεύγουν τις αεράμυνες και να μεταφέρουν βαρύτερα ωφέλιμα φορτία.

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκιουστότσι, ανώτερο ερευνητής στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών, που μίλησε στους FT, «οι Ιρανοί δεν χρειάζονται περισσότερα αλλά καλύτερα drones. Επιδιώκουν τις πιο προηγμένες δυνατότητες».

Είπε επίσης ότι είχε ακούσει από πηγές των Φρουρών της Επανάστασης, ότι είχαν ξεκινήσει συζητήσεις με τη Ρωσία για παραδόσεις drones, αμέσως μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας δήλωσε ότι δεν είχαν προσδιορίσει την ακριβή κατηγορία των drones που η Ρωσία συμφώνησε να στείλει στο Ιράν.

Πρόσθεσαν ότι η Μόσχα θα ήταν σε θέση να παραδώσει μόνο μοντέλα όπως το Geran-2, τα οποία βασίζονται στο ιρανικό Shahed-136.

Η Νικόλ Γκρατζέφσκι, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να θέλει να αναστρέψει τη μηχανική των drones για να βοηθήσει στη βελτίωση των εγχώριων συστημάτων της.

Τα προηγμένα ρωσικά όπλα θα μπορούσαν επίσης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ιρανικών επιθέσεων με drones, ειδικά αν η Τεχεράνη δεν είχε τον χρόνο να ενσωματώσει αυτήν την τεχνολογία στα εγχώρια συστήματά της, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους FT, η Τεχεράνη ζήτησε επίσης από τη Ρωσία πιο προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας και συμφώνησε σε συμφωνία τον περασμένο Δεκέμβριο για την παράδοση 500 φορητών μονάδων εκτόξευσης Verba και 2.500 πυραύλων 9M336 σε διάστημα τριών χρόνων.

Η Ρωσία φέρεται ότι έχει απορρίψει τα ιρανικά αιτήματα για τους S-400, ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας της Μόσχας, δήλωσαν νυν και πρώην δυτικοί αξιωματούχοι.

Το Κρεμλίνο πιθανότατα θεωρεί ένα τέτοιο βήμα ως κίνδυνο κλιμάκωσης των εντάσεων με τις ΗΠΑ. Ο στρατός του Ιράν θα απαιτούσε εκτεταμένη εκπαίδευση και οδηγίες για τη χρήση του σύνθετου S-400, που σημαίνει ότι τα ρωσικά πληρώματα θα στοχεύουν στην ουσία αμερικανικά αεροσκάφη υπό συνθήκες μάχης, πρόσθεσαν.