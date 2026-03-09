40χρονος καθηγητής σκοτώθηκε μετά από φάρσα μαθητών του στη Τζόρτζια – 18χρονος τον πάτησε με το αυτοκίνητο

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη Γκέινσβιλ στη Τζόρτζια όταν ένας 40χρονος καθηγητής έχασε τη ζωή του μετά από φάρσα που έκαναν μαθητές στις ΗΠΑ στο σπίτι του.

Η φάρσα που ήταν προγραμματισμένη με στόχο το σπίτι του 40χρονου καθηγητή Τζέισον Χιούζ στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, είχε τους μαθητές να καλύψουν με χαρτί υγείας τον κήπο του, κάτι που είχαν ξανακάνει και τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας ενός «διαγωνισμού» των μαθητών της πρώτης και της τελευταίας τάξης του σχολείου στο οποίο δίδασκε ο εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν ο Χιουζ βγήκε από το σπίτι του για να αντιμετωπίσει τους έφηβους φαρσέρ, φέρεται να σκόνταψε και να έπεσε στον δρόμο με τον 18χρονο, Τζέιντεν Γουάλας να τον παρασύρει με το αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Οι «κανόνες» της φάρσας έλεγαν ότι τα σπίτια των εκπαιδευτικών αξίζουν δύο πόντους ενώ οι συμμετέχοντες θα έχαναν πόντους αν «πιάνονταν» από τον δάσκαλο, κάτι που πιθανώς εξηγεί πώς ο Χιούζ παρσύρθηκε από τον 18χρονο Γουάλας.

Μετά το τραγικό δυστύχημα, ο Γουάλας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με όχημα, απερίσκεπτη οδήγηση, παράνομη είσοδος σε ξένη ιδιοκτησία και ρύπανση ιδιωτικής περιουσίας ενώ αρκετοί από τους φίλους του συνελήφθησαν με ελαφρύτερες κατηγορίες.

Αν ο 18χρονος Γουάλας καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από τρία έως 15 έτη.

Οι κανόνες που αναγράφονταν στην ίδια σελίδα έδειχναν ότι η φάρσα έπρεπε να παραμείνει σε επίπεδο διασκέδασης. «Όχι αυγά… όχι μπογιά… όχι όπλα», ανέφερε η σελίδα ως μέρος των «κανόνων».

Σημειώνεται, δε, ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά την έκκληση της σχολικής επιτροπής προς τους τελειόφοιτους και τους juniors να τερματίσουν την παράδοση του πολέμου φάρσας, επειδή οι μαθητές το είχαν παρακάνει τα προηγούμενα χρόνια.