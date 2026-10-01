66 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας: Εντυπωσιακή η στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία – Πέταξαν 2 ελληνικά F-16

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή μέρα για την Κύπρο που τιμά 66 χρόνια της Ανεξαρτησίας της με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία.

Η παρέλαση στην Κύπρο άρχισε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (01.10.2026) στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ στον Στρόβολο, παρουσία της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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Τον χαιρετισμό της παρέλασης δέχτηκε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν αγήματα από ΗΠΑ, Βρετανία, Αίγυπτο και Γαλλία.

Στην παρέλαση πήραν μέρος μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας και του Τμήματος Δασών.