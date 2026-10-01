Κρίστα Πάικ: Αναστέλλονται οι εκτελέσεις μετά το θρίλερ – «Σπασμένες φλέβες και αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη» καταγγέλλουν οι δικηγόροι της

Ανεξάρτητη έρευνα ξεκινούν οι αρχές για την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Η 50χρονη καταδικασμένη σε θάνατο για τη δολοφονία 19χρονης το 1995, νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο καθώς επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις. Υπάρχει φόβος πως της έχει προκληθεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας της. Οι δικηγόροι της δε καταγγέλλουν πως της έκοψαν το δικαίωμα να εκτελεστεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Μετά το θρίλερ με την 50χρονη, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοποινιτών στην πολιτεία ως το τέλος του χρόνου. «Η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθείσας ποινής αποτελεί μία από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένουν να διεξάγεται με (…) αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε συγκεκριμένα. Παράλληλα ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τα όσα έγιναν κατά την προσπάθεια εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ.

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Η 50χρονη ήταν ζωντανή και ροχάλιζε δυνατά αφού της χορηγήθηκε θανατηφόρα ένεση και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

«Σήμερα το βράδυ η πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για μία ακόμη φορά να πραγματοποιήσει μια εκτέλεση», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Πάικ. Η 50χρονη επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Αυτόπτες μάρτυρες της εκτέλεσης, τους οποίους επικαλέστηκαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι η Πάικ, που έχει καταδικαστεί για φόνο, συνέχισε να αναπνέει αφού της έγιναν δύο θανατηφόρες ενέσεις.

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«Δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι είχαμε δίκιο, αλλά όλες οι ανησυχίες της Πάικ αποδείχθηκαν βάσιμες: δυσκολία στην εύρεση φλέβας, σπασμένες φλέβες, αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη, απουσία επείγουσας ιατρικής φροντίδας όταν τα πράγματα αναπόφευκτα πάνε στραβά — όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που παραμένει καλυμμένο με πέπλο μυστικότητας», κατήγγειλαν οι δικηγόροι.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου την πλειοψηφία έχουν οι συντηρητικοί δικαστές, επέτρεψε αρχικά την Τετάρτη, την εκτέλεση της Πάικ ακυρώνοντας την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου που την είχε αναστείλει.

Μία ώρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση το ομοσπονδιακό εφετείο ζήτησε την αναστολή της προκειμένου να μπορέσει να εξετάσει την προσφυγή των δικηγόρων της Πάικ, οι οποίοι ζητούσαν να ληφθεί υπόψη η σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί στην παιδική της ηλικία. Τη βία αυτή εις βάρος της Πάικ είχε αναγνωρίσει για πρώτη φορά τον Αύγουστο η πολιτεία του Τενεσί στη διάρκεια ακρόασης, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η στάση της.

Η προηγούμενη εκτέλεση μίας γυναίκας στις ΗΠΑ είχε πραγματοποιηθεί το 2023 στο Μιζούρι. Επρόκειτο για την Άμπερ ΜακΛάφλιν η οποία ήταν και η πρώτη τρανς γυναίκα που εκτελέστηκε στη χώρα.

Συνολικά 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ μετά την επαναφορά της εσχάτης των ποινών το 1976, λίγο περισσότερο από το 1% των εκτελέσεων, σύμφωνα με το εξειδικευμένο παρατηρητήριο Death Penalty Information Center (DPIC).

Εξάλλου η εκτέλεση της Πάικ θα ήταν η 30η από την αρχή του έτους στη χώρα, από τις οποίες οι 16 έχουν πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα, ενώ όλες έγιναν με θανατηφόρα ένεση.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί είχε απορρίψει τη Δευτέρα τα αιτήματα της Πάικ για μετατροπή της ποινής της, παρά τις εκκλήσεις πολλών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μια φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν τη θανατική ποινή, με τον 17χρονο σύντροφο της Πάικ να καταδικάζεται σε ισόβια ενώ στη φίλη της επιβλήθηκε ποινή με αναστολή με αντάλλαγμα να καταθέσει εναντίον των δύο άλλων.

Οι δικηγόροι της Πάικ υποστήριξαν ότι η υπεράσπισή της κατά τη δίκη του 1996 είχε παραλείψει να προβάλει ελαφρυντικά στοιχεία που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη — συγκεκριμένα, το τραύμα και την κακοποίηση, και ιδίως τη σεξουαλική κακοποίηση, που είχε υποστεί από την πρώιμη παιδική της ηλικία.

Παράλληλα διαγνώστηκε καθυστερημένα με διπολική διαταραχή και μετατραυματικό στρες που της προκάλεσε η κακοποίηση.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου εμπειρογνώμονες διορισμένοι από τον ΟΗΕ είχαν ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης και τη μετατροπή της ποινής της.