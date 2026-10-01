Γκάρι Κασπάροφ: «Κινδυνεύει η ζωή μου» – Η προειδοποίηση από ΗΠΑ και Λιθουανία

Απειλές για τη ζωή του φέρεται ότι δέχεται ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος και πρώην πρωταθλητής στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media.

Ο Γκάρι Κασπάροφ, μεγάλο όνομα στο σκάκι ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στο εξωτερικό, προειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Λιθουανίας και των ΗΠΑ ότι «κινδυνεύει» η ζωή του, όπως και αυτή του επί μακρόν συνεργάτη του Ιβάν Τιουτρίν, ανέφερε σήμερα ο ίδιος σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Η είδηση, σύμφωνα με την οποία, μαζί με τον από χρόνια συνεργάτη μου και συνιδρυτή του Φόρουμ της Ελεύθερης Ρωσίας Ιβάν Τιουτρίν βρισκόμαστε σε κατάλογο στόχων δολοφονίας, δεν με εξέπληξε, παραταύτα ωστόσο είναι ένα σοκ», έγραψε ο Κασπάροφ.

«Οι λιθουανικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας μάς ενημέρωσαν ότι οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι οφείλουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα. Το έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω», συνέχισε.

For 20 years of fighting Putin's bloody dictatorship I've been asked if I was worried about my safety. I used to joke, "Would that help?" Now there are indictments over a Russian assassination plot on US soil. My Next Move on the shocking news: https://t.co/i94xrBZYO2 — Garry Kasparov (@Kasparov63) September 30, 2026

Πριν από τη δήλωση αυτή του Γκάρι Κασπάροφ, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει στα μέσα Σεπτεμβρίου την απαγγελία κατηγοριών σε πέντε ύποπτους ως πράκτορες των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, όλους φυγάδες, οι οποίοι κατηγορούνται για συνωμοσία για να παραγγείλουν δολοφονίες και να χρηματοδοτήσουν επιθέσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

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Η ομάδα αυτή, η οποία δραστηριοποιούνταν για τουλάχιστον δύο χρόνια, αποπειράθηκε κυρίως να παραγγείλει τη δολοφονία φέτος το καλοκαίρι στις ΗΠΑ «ενός σημαντικού Ρώσου αντιφρονούντα», ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο χωρίς να κατονομάσει τον στόχο.

Ο ένας από τους υπόπτους είναι ο Γιούρι Χραμίφ, ο οποίος παρουσιάστηκε ως πρώην συνταγματάρχης των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, ηλικίας 61 ετών, και ο 27χρονος γιος του Κίριλ, αξιωματικός της FSB. Οι άλλοι είναι δύο Κουβανοί και ένας υπήκοος Βενεζουέλας.

Η ισπανική εφημερίδα El Mundo ανέφερε χθες, Τετάρτη, ότι Ρώσοι πράκτορες είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν τον Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, όπως και έναν Ρώσο πρώην κοινοβουλευτικό που πέρασε στην αντιπολίτευση, τον Ιλιά Πονομαριόφ.

Ο Γκάρι Κασπάροφ και ο Ιβάν Τιουτρίν ίδρυσαν το 2016 το Φόρουμ της Ελεύθερης Ρωσίας, το οποίο διοργανώνει διασκέψεις κατά του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία ενέταξε το φόρουμ το 2025 σε κατάλογο «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Ο Κασπάροφ δήλωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο Ιβάν Τιουτρίν ενημερώθηκαν ότι είχαν τεθεί στο στόχαστρο από το δίκτυο που κατηγορήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Tο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε επίσης ότι το δίκτυο αυτό είχε επιδιώξει να σκοτώσει έναν στόχο στη Λιθουανία.

Ο Ιβάν Τιουτρίν, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στο Βίλνιους, δήλωσε στο AFP ότι δεν γνωρίζει αν ο ίδιος ήταν ο στόχος αυτός, αλλά διευκρίνισε ότι η Λιθουανία τον είχε προειδοποιήσει πριν από την ανακοίνωση της αμερικανικής δικαιοσύνης ότι «όφειλε να εγκαταλείψει επειγόντως την κατοικία του και να ξεφορτωθεί το αυτοκίνητό του».