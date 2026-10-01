Πτήση της Flydubai: Ξεκινούν έρευνα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Νετανιάχου: «Νωρίς να πούμε αν βρισκόταν το Ιράν από πίσω»

Την διενέργεια επίσημης έρευνας για τα όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες Τετάρτη (30.09.2026) σε πτήση της flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

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«Η ερευνητική ομάδα άρχισε να εργάζεται για το περιστατικό σε συνεργασία με τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τους αρμόδιους φορείς» προκειμένου να διαπιστωθεί «ο βαθμός στον οποίο συνδέεται με τρομοκρατική δραστηριότητα ή με πρόθεση» διάπραξης τρομοκρατικής ενέργειας, μετέδωσε το WAM επικαλούμενο τον γενικό εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία, η οποία δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, απέρριψε πολλά αιτήματα να σταλούν ισραηλινά αεροσκάφη για να παραλάβουν τους επιβάτες της πτήσης της flydubai, δήλωσε στο AFP σαουδαραβική πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

«Ζήτησαν να στείλουν στρατιωτικά αεροσκάφη, δύο ή τρία, απευθείας στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ», όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο, δήλωσε η πηγή στο AFP. Το αίτημα «απορρίφθηκε (…) στη συνέχεια ζήτησαν να στείλουν εμπορική πτήση. Και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε», πρόσθεσε.

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Η πηγή διευκρίνισε ότι τα αιτήματα αυτά διαβιβάστηκαν στο Ριάντ μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τόνισε ότι το βασίλειο απλώς τήρησε «τις διεθνείς του υποχρεώσεις» αναλαμβάνοντας τους επιβάτες της πτήσης της flydubai, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. «Θα είχαμε ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως της εθνικότητας των επιβατών της flydubai», εξήγησε.

Συνήθως δεν επιτρέπονται οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας -χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις – , παρόλο που το βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προς ή από το Ισραήλ.

Τιμητική διάκριση

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απονείμει μια από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους της flydubai.

«Έχω την πρόθεση να παρουσιάσω την ηρωική σας πράξη στη συμβουλευτική επιτροπή για το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού και να εισηγηθώ την απονομή του σε εσάς», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Χέρτζογκ.

Οι τέσσερις αυτοί Ισραηλινοί επέδειξαν «πρωτοβουλία, θάρρος και συλλογική υπευθυνότητα σε μια στιγμή ακραίου κινδύνου» και βοήθησαν «να αποτραπεί μια μεγάλη καταστροφή», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις εξ αυτών – Γιανίβ Χαγιούν, ο Ζβίκα Μανές και ο Ασάφ Ραζουάν – ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους ο οποίος είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη και στη συνέχεια εισήλθαν στο πιλοτήριο. Ο τέταρτος, ο γιατρός Σότα Μουσάγιεβ, παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο πιλότο προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους.

Το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού είναι μια τιμητική διάκριση που θεσπίστηκε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στόχος της είναι «να τιμά πρόσωπα που ενήργησαν με εξαιρετικό ηρωισμό, με κίνδυνο της ζωής τους και ωθούμενα από ένα αίσθημα ευθύνης προκειμένου να σώσουν ανθρώπινες ζωές», σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία.

Νετανιάχου: «Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, ενώ ανέφερε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να συμμετάσχει στις έρευνες.



Σε συνέντευξή του στο Fox News, όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Νετανιάχου δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο, αλλά υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι ισραηλινές αρχές έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει ότι δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρο του δράστη.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε περιγράψει το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Σύμφωνα με την περιγραφή του, καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε το Ισραήλ, ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον και «προφανώς προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο με όλους όσοι βρίσκονταν σε αυτό».

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ακούει τις περιγραφές των επιβατών της πτήσης της Flydubai / πηγή φωτογραφίας Χ

Ο Νετανιάχου εξήρε ιδιαίτερα τον Ινδό κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος, παρά τα τραύματά του, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους επιβάτες να επέμβουν.

Κατς: «Τρομοκρατική απόπειρα»

Πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική απόπειρα».

Ο Κατς υποστήριξε ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως στόχος του δράστη ήταν να καταρρίψει το αεροσκάφος μαζί με όλους τους επιβάτες.

Ο ίδιος απέδωσε την αποτροπή της καταστροφής στο θάρρος Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ισραηλινή εκδοχή, εισέβαλαν στο πιλοτήριο, ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη και βοήθησαν να ανακτηθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους.

Ωστόσο, η εκδοχή περί τρομοκρατικής επίθεσης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την έρευνα. Η flydubai ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε «επεισόδιο» στο πιλοτήριο και ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα, καλώντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν τις πρόωρες εκτιμήσεις.

Τραμπ: «Είτε τρομοκράτης είτε ψυχικά διαταραγμένος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συνομίλησε εκτενώς με τον Νετανιάχου για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης ήταν είτε τρομοκράτης είτε ψυχικά διαταραγμένος» και ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη.