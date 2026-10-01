Το θρίλερ της Flydubai: Ο πιλότος, ο υδραυλικός και ο οδοντίατρος που κράτησαν ζωντανή μια πτήση

Ήταν μια κανονική πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Μέχρι τη στιγμή που μέσα στο κόκπιτ ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στους πιλότους που κατέληξε σε μαχαίρωμα και ξύπνησαν μνήμες 11ης Σεπτεμβρίου. Η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη σε τρεις ανθρώπους: τον πιλότο, έναν υδραυλικό κι έναν οδοντίατρο. Ο πιλότος Σμιτ Ματσάρ, ο υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν και ο οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας δραματικής αλυσίδας γεγονότων μέσα σε αεροσκάφος της flydubai, που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Η ιστορία τους είναι ουσιαστικά η ιστορία μιας πτήσης που, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μετατράπηκε σε θρίλερ: ένας αιμόφυρτος κυβερνήτης, ένα αεροσκάφος που έκανε απότομη κάθοδο χιλιάδες πόδια, επιβάτες που έπρεπε να δράσουν χωρίς να γνωρίζουν αν θα τα καταφέρουν και, τελικά, μια προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο κυβερνήτης της flydubai, ο Ινδός Σμιτ Ματσάρ, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη, έναν υπήκοο του Ομάν, την ώρα που το αεροσκάφος πετούσε προς το Ισραήλ. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, ο πιλότος βρισκόταν βαριά τραυματισμένος στο πάτωμα και οι επιβάτες άκουγαν κραυγές από το πιλοτήριο. Και τότε άρχισε μια απίστευτη αλυσίδα αντιδράσεων. Ο πιλότος, παρότι είχε δεχθεί πολλαπλά τραύματα, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ. Επιβάτες όρμησαν μέσα και ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη. Ανάμεσά τους ήταν ο υδραυλικός Γιανίβ ο Χαγιούν και ο οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο πρώτος βρέθηκε να παλεύει για τον έλεγχο του αεροσκάφους, ο δεύτερος προσπαθούσε να κρατήσει στη ζωή τον αιμόφυρτο κυβερνήτη. Οι 170 άνθρωποι που επέβαιναν στην πτήση επέζησαν. Οι τρεις πρωταγωνιστές Σμιτ Ματσάρ, ο πιλότος Ο 39χρονος Σμιτ Ματσάρ, ήταν ο κυβερνήτης της πτήσης. Ινδός, με σημαντική εμπειρία στα Boeing 737, είχε εργαστεί προηγουμένως στη SpiceJet και εντάχθηκε στη flydubai το 2022. Η αεροπορία, πάντως, δεν ήταν εξαρχής το σχέδιό του. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε podcast πέρυσι ότι αρχικά σκόπευε να ακολουθήσει την οικογενειακή επιχείρηση υφασμάτων. Σπούδαζε διοίκηση επιχειρήσεων, με στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξή της, όταν βρέθηκε σε ένα σεμινάριο για την αεροπορία. «Εκεί με τσίμπησε το μικρόβιο της αεροπορίας», είχε πει. Η απόφαση δεν ενθουσίασε αρχικά τη μητέρα του. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, είχε περισσότερες από 9.750 ώρες πτήσης σε Boeing 737, ενώ είχε υπηρετήσει και ως εκπαιδευτής πιλότων.

Ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ / Israel Foreign Ministry / Handout via REUTERS

Σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλείται ο Guardian, δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη, ο οποίος τον μαχαίρωσε. Η επίθεση είχε δραματικές συνέπειες για το αεροσκάφος. Η πτήση φέρεται να έχασε περίπου 14.000 πόδια ύψους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Το κρίσιμο σημείο ήταν η πόρτα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο πιλότος κατάφερε να ενεργοποιήσει το άνοιγμα της πόρτας του κόκπιτ. Αυτό επέτρεψε στους επιβάτες που βρίσκονταν έξω από το πιλοτήριο να μπουν μέσα. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκαν δημόσια στη δράση του, αποδίδοντάς του καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας. Captain Smit Machchhar has shown the world the highest form of courage.



Without fearing for his own life, he fought valiantly and prevented another 9/11 like attack from happening.



140 crore Indians salute Captain Smit and are praying for his well-being. pic.twitter.com/YGTA9CFCAg — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026 Ο πιλότος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτει το δημοσίευμα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. The hijacker (and co-pilot) on board FZ1073 stabbed Cpt Smit Machchhar, an Indian national during the flight, but the Captain heroically managed to open the cockpit door before collapsing.



His quick thinking saved over 170 lives today and enabled the passengers to subdue the… pic.twitter.com/nBoCWgcOOK — יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) September 30, 2026 Γιανίβ ο Χαγιούν, ο υδραυλικός Ο Γιανίβ Χαγιούν, υδραυλικός στο επάγγελμα παρακολουθούσε συχνά την τηλεοπτική εκπομπή «Air Disasters», που ερευνά αεροπορικά ατυχήματα – κάτι που αποδείχθηκε σωτήριο. Όταν ταν η πόρτα του κόκπιτ άνοιξε, βρέθηκε μέσα σε ένα πιλοτήριο όπου εξελισσόταν μια μάχη για τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, την οποία μετέφερε ο Guardian, την ώρα που οι επιβάτες προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο Χαγιούν πήδηξε προς τα χειριστήρια και άρχισε να τραβά το χειριστήριο του αεροσκάφους προς τα πίσω, βασιζόμενος σε όσα είχε δει στην τηλεόραση για αεροπορικά δυστυχήματα.

Ο υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν / REUTERS / Ammar Awad



Στη συνέχεια, άλλα μέλη του πληρώματος ανέλαβαν τα χειριστήρια και συνέλαβαν στην ασφαλή προσγείωση. Στην πτήση έγινε γνωστό ότι επέβαιναν και δύο πιλότοι με πολιτικά. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια είναι από τις πιο κινηματογραφικές του περιστατικού: ένας άνθρωπος χωρίς επαγγελματική εκπαίδευση πιλότου βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στα χειριστήρια ενός αεροσκάφους που έχανε απότομα ύψος. יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026 «Όταν μπήκα, είδα τον τρομοκράτη στα χειριστήρια, ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Δεν υπήρχαν πιλότοι στα καθίσματα», περίγραψε. «Άρπαξα τον τρομοκράτη, τον ακινητοποίησα και, πρώτα απ’ όλα, τον έβγαλα έξω», περιέγραψε ο ίδιος. #WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026 Σότα Μουσάεφ, ο οδοντίατρος Ο τρίτος πρωταγωνιστής είναι ο Σότα Μουσάεφ, οδοντίατρος που ταξίδευε ως επιβάτης. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, έτρεξε προς το κόκπιτ. Εκεί, σύμφωνα με όσα είπε στο CNN, αντίκρισε τον επιτιθέμενο πάνω από τον πιλότο και τον πιλότο να αιμορραγεί σοβαρά. Η περιγραφή του για την κατάσταση του πιλότου είναι ιδιαίτερα σκληρή: Είχε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια και είχε χάσει πολύ αίμα. Ο Μουσάεφ να σταματήσει την αιμορραγία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, χρησιμοποιήθηκαν καλώδια ακουστικών και πλαστικά δεματικά για να τον δέσουν. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πίεση του πιλότου έπεσε και κάποια στιγμή έχασε τις αισθήσεις του. Το θρίλερ 2,5 ωρών μέσα στο αεροσκάφος Το αεροσκάφος περίπου 2,5 ώρες αφότου απογειώθηκε από το Ντουμπάι κι ενώ πετούσε πάνω από τα σύνορα Σαουδικής Αραβίας-Ιορδανίας με προορισμό το Τελ Αβιβ, εξέπεμψε το πρώτο σήμα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τον κωδικό 7700. Μέσα στο αεροσκάφος επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς οι επιβάτες άκουγαν ό,τι κάτι γινόταν εντός του θαλάμου διακυβέρνησης και προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει. Εντός του θαλάμου εξελίσσονταν μάχη.

Μέσα στην πτήση - θρίλερ / Video Obtained by Reuters via REUTERS

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η απότομη μεταβολή του ύψους πτήσης. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, το αεροσκάφος φέρεται να κατέβηκε από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους επιβάτες να πιστεύουν αρχικά ότι επίκειται συντριβή. Τα δεδομένα του αεροσκάφους φαίνεται να δείχνουν ότι κατέβηκε ξαφνικά και ραγδαία κατά σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από την αποστολή του πρώτου σήματος έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων ⁠Flightradar24. Ο κυβερνήτης της πτήσης με όσες δυνάμεις του έμεναν, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, γεγονός που επέτρεψε σε αρκετούς επιβάτες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό να εισβάλουν στο πιλοτήριο και να εξουδετερώσουν τον δράστη. Η Flydubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ για όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Το Ισραήλ εξακολουθεί να διαχειρίζεται το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας και, μάλιστα, το χαρακτηρίζει ως επίθεση κατά των Συμφωνιών του Αβραάμ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Νετανιάχου αγκαλιάζει τον υδραυλικό Γιανίβ Χαγιούν / GPO/Handout via REUTERS

Νετανιάχου: “Αληθινός ήρωας” ο πιλότος Στον πιλότο της πτήσης της Flydubai, Σμιτ Ματσάρ, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό ήρωα» και εκφράζοντας τις ευχές του για γρήγορη και πλήρη ανάρρωση από τα τραύματά του. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου εξήρε τη στάση του Ινδού κυβερνήτη, υποστηρίζοντας ότι, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του από την επίθεση που δέχθηκε, κατάφερε να αντιδράσει και να συμβάλει στην εξουδετέρωση του δράστη. Όπως ανέφερε, ο Ματσάρ, παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, αντεπιτέθηκε και άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η ενέργεια του πιλότου συνέβαλε στην αποτροπή μιας «καταστροφικής αεροπορικής τραγωδίας», καθώς, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, διασώθηκαν συνολικά 174 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Ισραηλινοί και πολίτες άλλων χωρών.

Επιβάτες ανακουφισμένοι μετά την πτήση - θρίλερ / REUTERS/Ammar Awad

Επιβάτης της πτήσης / REUTERS/Ammar Awad

Αγκαλιές και χαμόγελα / REUTERS/Ammar Awad

Εικόνα από το αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας / REUTERS/Ammar Awad

Φίλοι και συγγενείς περιμένουν τους επιβάτες στο αεροδρόμιο / REUTERS / Michal Yaakov Itzhaki