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Ουκρανία: Σημαντική γέφυρα του Κιέβου χτυπήθηκε από δύο ρωσικά drones

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ρωσικό drone προκάλεσε πλήγμα σε σχολείο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας
Σημαντική γέφυρα του Κιέβου χτυπήθηκε από δύο ρωσικά drones
Σημαντική γέφυρα του Κιέβου χτυπήθηκε από δύο ρωσικά drones / X
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Επίθεση της Ρωσίας με δύο drones το πρωί της Πέμπτης (01.10.2026) είχαν ως στόχο σημαντική γέφυρα του Κιέβου, στον ποταμό Δνείπερο, που συνδέει το ανατολικό με το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

«Δύο πλήγματα από drones σημειώθηκαν στην περιοχή κοντά στα στηρίγματα της Νότιας Γέφυρας. Η κυκλοφορία της δημόσιας συγκοινωνίας, του μετρό και των επίγειων μέσων στη γέφυρα έχει έκτοτε διακοπεί» ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Telegram για το χτύπημα της Ρωσίας στο Κίεβο.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι οι μηχανικοί «επιθεωρούν την κατάσταση της κατασκευής».

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ρωσικό drone προκάλεσε πλήγμα σε σχολείο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο δήμαρχος δήλωσε ότι τη στιγμή της επίθεσης παιδιά βρίσκονταν στο καταφύγιο του σχολείου. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι επιθέσεις με drones με κινητήρες τζετ εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων, τα οποία ο ουκρανικός στρατός δυσκολεύεται να αναχαιτίσει, εντείνονται. Νωρίτερα την Πέμπτη, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σε ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον επιχειρηματικού κέντρου στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη της Οδησσού, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Σερχίι Λισάκ, δήλωσε ότι υπέστησαν ζημιές υποδομές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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