Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για καταιγίδες και βροχοπτώσεις σε Καταλονία και Βαλένθια

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται περιοχές της ανατολικής Ισπανίας, καθώς η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για σήμερα (01.10.2026) για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ να απευθύνει έκκληση στους πολίτες.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας στην Ισπανία βρίσκονται η Βαλένθια και η Καταλονία, με τις προβλέψεις να προειδοποιούν για ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απηύθυνε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Varias provincias en la Comunitat Valenciana y en Catalunya se encuentran con avisos rojos por tormentas, lluvias y fenómenos costeros.



La situación se prevé muy adversa. Seamos muy prudentes y estemos atentos a las recomendaciones de los servicios de emergencia.



Mucha… https://t.co/s2L0Fx0Iil — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2026

«Πολλές επαρχίες στην Κοινότητα της Βαλένθια και στην Καταλονία βρίσκονται αντιμέτωπες με κόκκινες προειδοποιήσεις για καταιγίδες, βροχοπτώσεις και παράκτια φαινόμενα», ανέφερε.

«Η κατάσταση προβλέπεται πολύ δύσκολη. Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί και ας παρακολουθούμε τις συστάσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε, καταλήγοντας με έκκληση για «πολύ μεγάλη προσοχή».