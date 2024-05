Bόρεια Κορέα: Από αστοχία κινητήρα η συντριβή του πυραύλου που μετέφερε κατασκοπευτικό δορυφόρο

Η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε ότι η προσπάθειά της να θέσει σε τροχιά έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο απέτυχε. Ο πύραυλος που τον μετέφερε εξερράγη κατά την πρώτη φάση της πτήσης, σύμφωνα με την Πιονγιάνγκ.

Ο πύραυλος που μετέφερε τον αναγνωριστικό στρατιωτικό δορυφόρο Malligyong-1-1 «εξερράγη κατά την πρώτη φάση της πτήσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αεροδιαστημικής Διοίκησης, όπως μετέδωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Το ατύχημα συνδέεται με κάποιο πρόβλημα «αξιοπιστίας του κινητήρα υγροποιημένου οξυγόνου και κηροζίνης», μίας πρόσφατης τεχνολογικής εξέλιξης, πρόσθεσε. Ωστόσο, ερευνώνται και τυχόν άλλα αίτια.

Η δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας ΝΗΚ είχε μεταδώσει πλάνα στα οποία διακρινόταν ένας πύραυλος στον νυχτερινό ουρανό να τυλίγεται στις φλόγες. Διευκρίνισε ότι το βίντεο τραβήχτηκε από τη βορειοανατολική Κίνα, τη στιγμή της εκτόξευσης.

Η Βόρεια Κορέα είχε ενημερώσει νωρίτερα την Ιαπωνία ότι σκόπευε να εκτοξεύσει έναν δορυφόρο, μετά την επιτυχημένη εκτόξευση του περασμένου Νοεμβρίου, αλλά και δύο αποτυχημένες, στις αρχές του προηγούμενου έτους.

Από τη Σεούλ, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι ο στρατός εντόπισε πολλά συντρίμμια του πυραύλου στα χωρικά ύδατα της Βόρειας Κορέας και ότι η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ ερευνούν το θέμα.

North Korea has launched a ballistic missile – J-Alert warning system



Japanese TV published a video of a missile that allegedly exploded in the air. pic.twitter.com/MNJeciblo0