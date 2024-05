Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πύραυλο που εξερράγη εν πτήσει

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν πύραυλο άγνωστης ταυτότητας από το νότιο τμήμα των δυτικών παραλίων της σήμερα Δευτέρα (27.5.24), ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, λίγες ώρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ είχε ενημερώσει ότι θα εκτοξεύσει έναν δορυφόρο κάποια στιγμή από σήμερα, 27 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας, ο πύραυλος φαίνετια ότι καταστράφηκε και τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν στα δυτικά παράλια της Νότιας Κορέας.

Περίπου δύο λεπτά αργότερα, στις 22.46 τοπική ώρα, εντοπίστηκαν θραύσματα «αυτού που υποψιαζόμαστε ότι είναι ένας στρατιωτικός αναγνωριστικός δορυφόρος της Βόρειας (Κορέας) στα χωρικά ύδατα της Βόρειας Κορέας» ανακοίνωσε η Σεούλ, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα από κοινού με τις ΗΠΑ για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο όντως για δορυφόρο.

Η δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται μια πορτοκαλιά κουκίδα στον νυχτερινό ουρανό, η οποία στη συνέχεια τυλίγεται στις φλόγες, σε μια περιοχή κοντά στα σύνορα μεταξύ της Κίνας και της Βόρειας Κορέας. Ο πύραυλος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και η εκτόξευση φαίνεται ότι απέτυχε, ανέφερε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος στο κανάλι.

North Korea has launched a ballistic missile – J-Alert warning system Japanese TV published a video of a missile that allegedly exploded in the air. pic.twitter.com/MNJeciblo0

BREAKING: North Korea appears to have fired a missile.



The Japanese government has issued an emergency warning for residents in the south to take cover.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ToYazkFhVy