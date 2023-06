Ηχητικό ντοκουμέντο παρουσίασε το CNN International από τη συνάντηση στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, το 2021, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχεται ότι είχε στην κατοχή του απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου.

Η ηχογράφηση, η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά στην εκπομπή “Anderson Cooper 360” του CNN, περιλαμβάνει νέες λεπτομέρειες από τη συζήτηση που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απαγγελία κατηγοριών από τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ κατά του Τραμπ για τον κακό χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας στιγμής κατά την οποία ο Τραμπ φαίνεται να δείχνει ότι κρατούσε ένα μυστικό έγγραφο του Πενταγώνου, με σχέδια επίθεσης στο Ιράν.

«Αυτά είναι τα έγγραφα», λέει ο Τραμπ στην ηχογράφηση, ενώ συζητά για τα σχέδια επίθεσης του Πενταγώνου, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο.

Στη δίλεπτη ηχογράφηση, ο Τραμπ και οι βοηθοί του αστειεύονται για τα ηλεκτρονικά μηνύματα της Χίλαρι Κλίντον, αφού ο πρώην πρόεδρος λέει ότι το έγγραφο ήταν «μυστική πληροφορία». «Η Χίλαρι θα το τύπωνε αυτό συνέχεια, ξέρεις», δήλωσε ο συνεργάτης του Τραμπ.

«Όχι, θα τα έστελνε στον Άντονι Γουάινερ», απάντησε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πρώην βουλευτή των Δημοκρατικών, προκαλώντας γέλιο στην αίθουσα.

Trump appeared to acknowledge keeping national security documents that he didn’t declassify in audio obtained by CNN.



He can be heard saying, “these are the papers” while referring to something he calls “highly confidential.”



Listen to the full recording👇… pic.twitter.com/i15T9Jb3HB