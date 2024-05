Λονδίνο: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης με το σπαθί που σκότωσε έναν 14χρονο και τραυμάτισε άλλους 4

Τα στοιχεία του 36χρονου που επιτέθηκε με σπαθί σε πολίτες και αστυνομικούς στο Λονδίνο τη Μεγάλη Τρίτη (30.04.2024), σκοτώνοντας ένα αγόρι 14 ετών, ταυτοποίησε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της 1ης Μαΐου η αστυνομία του Λονδίνου, ο άνδρας που επιτέθηκε με σπαθί ονομάζεται Μάρκους Αουρέλιο Αρντουίνι Μόντζο, είναι ισπανικής και βραζιλιάνικης καταγωγής, και ζει στην περιοχή.

Ο Μόντζο κατηγορείται για τον φόνο ενός 14χρονου παιδιού και για άλλες δύο απόπειρες δολοφονίας, καθώς και δύο κατηγορίες σωματικής κακοποίησης.

Η λονδρέζικη αστυνομία ενημέρωσε τις οικογένειες των θυμάτων και τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου ο δράστης θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

