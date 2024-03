Concorde: Όταν ο βασιλιάς των αιθέρων απογειώθηκε για πρώτη φορά

Μια μέρα σαν σήμερα οι κάτοικoι της Τουλούζ στη Γαλλία κοιτάνε στον ουρανό και βλέπουν ένα υπερηχητικό αεροπλάνο Concorde να πετάει για πρώτη φορά και να σκίζει τους αιθέρες.

Το Concorde ήταν το πρώτο υπερηχητικό επιβατηγό αεροπλάνο και η δημιουργία του ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός.

Με σλόγκαν «Arrive Before You Leave» δηλαδή «Φτάσε πριν να φύγεις» για να εκφράσει την δυνατότητά του να διασχίζει τον Ατλαντικό Ωκεανό σε χρόνο – ρεκόρ, το Concorde εξακολουθεί να έχει για πολλούς το κύρος του μοναδικού εμπορικού υπερηχητικού αεροσκάφους.

Ένα θαύμα της αεροναυπηγικής, δυο φορές ταχύτερο απ’ τον ήχο, για πρώτη φορά στη διάθεση του επιβατικού κοινού.

Το Concorde πετούσε με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του ήχου και μετέφερε τους επιβάτες του από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από 4 ώρες, σχεδόν τη μισή ώρα σε σχέση με τα άλλα αεροσκάφη.

Θεωρήθηκε ένα κατασκευαστικό θαύμα του 20ου αιώνα, αλλά για πολλούς και σοβαρούς λόγους το αεροσκάφος, που έφτανε ταχύτητες δύο φορές πάνω από εκείνη του ήχου (Mach 2 ή 2.180 χλμ την ώρα) και ύψος πτήσης στα 60.000 πόδια (18.000 μέτρα), δεν πετά πια.

Είχαν περάσει περίπου 55 χρόνια, όταν το πρώτο ευρωπαϊκό επιβατηγό αεροσκάφος, ικανό να διασχίζει τους αιθέρες με υπερηχητική ταχύτητα, βρέθηκε για πρώτη φορά στον ουρανό την Κυριακή 2 Μαρτίου 1969.

Λίγες εβδομάδες αργότερα θα ακολουθούσαν δοκιμές στο βρετανικό έδαφος και θα τεθεί τελικά σε εμπορική λειτουργία το 1976.

Απογειώθηκε από την Τουλούζ καταχειροκροτούμενο και έκανε μία πτήση σχεδόν μισής ώρας με τους θεατές να το κοιτούν γεμάτη αγωνία και θαυμασμό.

Το υπερηχητικό αεροσκάφος αποτέλεσε προϊόν κοινοπραξίας μεταξύ της βρετανικής British Aircraft Corporation και της γαλλικής Sud Aviation.

Ακόμα και το όνομα που επιλέχθηκε ήταν αρκετά συμβολικό. «Concorde» στα γαλλικά, «Concord» στα αγγλικά, σημαίνει συμφωνία, αρμονία.

Για την ιστορία να πούμε ότι Γάλλοι και Βρετανοί είχαν συμφωνήσει να γράφουν το «Concorde» με «e» στο τέλος, δηλαδή με τον γαλλικό τρόπο γραφής, αλλά τo 1963, ο Βρετανός πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν άλλαξε το όνομα στην αγγλική γραφή του «Concord», δηλαδή χωρίς το «e».

Η κατασκευή του αεροσκάφους άρχισε το 1965 και πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση στην Τουλούζη το 1969. Σε 37 ημέρες, στις 9 Απριλίου απογειώθηκε και το πρώτο αγγλικό πρωτότυπο Κονκόρντ 002 (G-BSST) από το Φίλτον της Αγγλίας.

Βρετανία και Γαλλία ήθελαν ταχύτατα αεροπορικά ταξίδια και έτσι δύο χώρες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα αεροσκάφος γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο εμπορικό αεροπλάνο που πετούσε εκείνη την εποχή. Και εγένετο το… Concorde.

Οι επιδόσεις του κάτι παραπάνω από εντυπωσιακές. Ταξίδευε με ταχύτητα 2,180 χλμ/ώρα, δηλαδή δύο φορές την ταχύτητα του ήχου, και εκτελούσε την πτήση Λονδίνο – Νέα Υόρκη σε λιγότερο από 4 ώρες και Παρίσι – Νέα Υόρκη σε 3 ώρες.

Το Concorde εξυπηρετούσε από 92 έως 128 επιβάτες.

Ο πρώτος του πιλότος του είχε δώσει το όνομα «Μεγάλο Πτηνό», πραγματικά αντιπροσωπευτικό, αφού τα δύο μπροστινά παράθυρα στο πιλοτήριο και η κινούμενη μύτη του θύμιζαν τεράστιο προϊστορικό πουλί.

Όσο γρήγορο ήταν το Concorde, άλλο τόσο ήταν και οικονομικά ασύμφορο για τις αεροπορικές εταιρίες που το χρησιμοποιούσαν.

Το γαλλοβρετανικό αεροσκάφος εμφάνιζε υψηλή κατανάλωση καυσίμου ενώ εξίσου υψηλό ήταν και το κόστος συντήρησης του.

Λέγεται ότι το Concorde κατανάλωνε τρεις φορές περισσότερο καύσιμο ανά κάθισμα σε σύγκριση με το Boeing 747.

