Politico: Η αυξανόμενη «επανάσταση των φλαμίνγκο» στην Αλβανία στοχεύει το θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ

Ο Αμερικανός επενδυτής και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα Τίρανα με αφορμή την ανέγερση τουριστικού θέρετρου, σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη στην Αλβανία.

Κρατώντας χάρτινα φλαμίνγκο, οι διαδηλωτές την τέταρτη ημέρα των μαζικών διαδηλώσεων είναι αποφασισμένοι να εμποδίσουν την κατασκευή της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, που υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ.

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Το φλαμίνγκο έχει γίνει η απίθανη μασκότ των εντεινόμενων διαμαρτυριών στην Αλβανία κατά ενός προτεινόμενου θέρετρου, το οποίο θα καταπατούσε τον χώρο αναπαραγωγής των πτηνών.

Στην κεντρική λεωφόρο των Τιράνων, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη (03.06.2026) για την τέταρτη νύχτα μεγάλης κλίμακας διαμαρτυριών κατά της ανάπτυξης. Το πλήθος κραδαίνει αλβανικές σημαίες, πλακάτ με ιδιόρρυθμα συνθήματα και μεγάλα χαρτόνια σε σχήμα φλαμίνγκο σε ξυλάκια, όπως αναφέρει το Politico.

«Η Αλβανία δεν πωλείται», έγραφε μια πινακίδα. «Πού θα ζήσουν τώρα;» έγραφε μια άλλη, συνοδευόμενη από μια εικόνα του ροζ πουλιού.

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Ανάστατοι παραμένουν οι Έλληνες ομογενείς στην Σβέρνιτσα της Αλβανίας μετά τα άγρια επεισόδια και τις προκλητικές δηλώσεις Ράμα που έριξαν και άλλο λάδι στην ”φωτιά” που επιμένει στην επένδυση της Ιβανκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ. Οι Έλληνες ομογενείς διαμηνύουν πως δεν θα κάνουν πίσω και δεν θα παραδώσουν τα εδάφη τους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο εισαγγελέας κατά της διαφθοράς της χώρας ανακοίνωσε ότι διερευνά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς της γης που έχει δεσμευτεί και κατασχέθηκε περιουσιακά στοιχεία ατόμων που συνδέονται με το έργο.

Το 2024, ο Κούσνερ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει για την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του, Affinity Partners, να αναπτύξει ένα μεγάλο πολυτελές θέρετρο στο νησί Sazan της Αλβανίας και στην ακτογραμμή Zvernec κοντά στην Αυλώνα, με δυνατότητα έως και 10.000 δωματίων ξενοδοχείου.

Επισκέφθηκε το χώρο με τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2026, ενώ τον Απρίλιο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επιβεβαίωσε στο POLITICO ότι οι συζητήσεις για το έργο συνεχίζονταν.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη βρίσκεται μέσα σε ένα κάποτε προστατευόμενο φυσικό οικοσύστημα που φιλοξενεί φλαμίνγκο, περισσότερα από 200 είδη αποδημητικών πτηνών, μεσογειακές φώκιες και θαλάσσιες χελώνες που φωλιάζουν. Ωστόσο, οι αμφιλεγόμενες αλλαγές στον νόμο της Αλβανίας για τις προστατευόμενες περιοχές το 2024 άνοιξαν το δρόμο για τουριστικές αναπτύξεις σε ορισμένες προστατευόμενες περιοχές.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε στα τέλη Μαΐου, όταν οι κατασκευαστές περίφραξαν μέρος του χώρου με συρματοπλέγματα, πυροδοτώντας διαδηλώσεις, συγκρούσεις με ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας, αρκετές συλλήψεις και τη φυλάκιση ενός φύλακα ασφαλείας που κατηγορήθηκε για επίθεση και παράνομη κράτηση ενός διαδηλωτή.