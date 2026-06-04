Freedom Ship, η πλωτή πόλη του μέλλοντος με τους 80.000 κατοίκους που φιλοδοξεί να ταξιδεύει ασταμάτητα

Το σχέδιο για τη δημιουργία μιας πλωτής πόλης, μέσω του Freedom Ship, ενός πλοίου που όμοιό του δεν θα έχει γνωρίσει ο πλανήτης έρχεται στο προσκήνιο.

Το Freedom Ship θα είναι ένα πλοίο που θα έχει μήκος σχεδόν ένα μίλι, μπορεί να φιλοξενήσει 80.000 άτομα (πλήρωμα και κατοίκους) και θα κινείται με πυρηνική ενέργεια, για να μπορεί να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ανεφοδιασμό.

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Η ιδέα εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από τον μηχανικό Norman Nixon και επέστρεψε με δυναμικό τρόπο. Η πλωτή πόλη θα ταξιδεύει συνεχώς γύρω από τον κόσμο, λειτουργώντας ως μόνιμος τόπος κατοικίας και όχι ως κρουαζιερόπλοιο.

Τα πιο πρόσφατα σχέδια αναφέρουν ότι το μήκος του «πλοίου πόλη» θα είναι περίπου 1,6 -1,8 χιλιόμετρα, το πλάτος θα φτάνει τα 250 μέτρα, ενώ θα έχει 25-30 καταστρώματα.

Η χωρητικότητα του θα είναι για 80.000 άτομα (κάτοικοι, προσωπικό και επισκέπτες) και θα ταξιδεύει συνεχώς.

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Το κόστος κατασκευής εκτιμάται σε 16,16 δισεκατομμύρια δολάρια, θα έχει σπίτια για 50.000 μόνιμους κατοίκους, χώρους φιλοξενίας για 10.000 επισκέπτες και προσωπικό που θα αγγίζει τα 20.000 άτομα.

Στόχος είναι να λειτουργεί σαν μια κανονική πόλη. Θα έχει σπίτια, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, εμπορικά καταστήματα και γραφεία, ξενοδοχεία, πάρκα και χώρους αναψυχής, στάδιο 15.000 θέσεων, υδάτινο πάρκο, μουσεία, συναυλιακούς χώρους και συνεδριακά κέντρα. Οι μετακινήσεις θα γίνονται με ένα εσωτερικό σύστημα μεταφοράς τύπου τραμ.

Επειδή το μέγεθός της θα είναι τεράστιο, δεν θα μπορεί να δένει σε συμβατικά λιμάνια, οι μεταφορές προς την ξηρά θα γίνονται με μικρότερα πλοία και πορθμεία.

Μιλώντας στην Telegraph, ο Ρότζερ Γκοτζ, CEO της Freedom Cruise International, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική υλοποίησης του φιλόδοξου εγχειρήματος, τονίζοντας ωστόσο ότι η εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση.

Σύμφωνα με τη Freedom Cruise International, το Freedom Ship δεν σχεδιάζεται ως ένα συμβατικό κρουαζιερόπλοιο, αλλά ως μια πλωτή πόλη μόνιμης κατοικίας. Πρόκειται για ένα αυτάρκες αστικό οικοσύστημα που θα ταξιδεύει αδιάκοπα ανά τον κόσμο, προσφέροντας στους κατοίκους του όλες τις υποδομές και τις υπηρεσίες που απαιτεί η καθημερινή ζωή.

«Από την αρχή θέλαμε να αποφύγουμε την εικόνα μιας ογκώδους και μονολιθικής κατασκευής. Για τον λόγο αυτό απαλύναμε τις γωνίες και τις ακμές του σχεδιασμού, δημιουργώντας μια πιο αρμονική και ευχάριστη αισθητική. Παράλληλα, επιδιώξαμε το πλοίο να “αναπνέει”, ενσωματώνοντας εκτεταμένους πεζόδρομους και χώρους πρασίνου», ανέφερε ο Γκοτζ.