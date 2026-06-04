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Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γάμο – Πάνω από 70 άτομα με συμπτώματα, 15 κατέληξαν στο νοσοκομείο

Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι γίνονται αναλύσεις τροφίμων και νερού για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε το περιστατικό
Formal wedding place setting on long table background focus on wine glass
iStock
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Πολύ κακή κατάληξη είχε ένας γάμος στην Λεμεσό της Κύπρου το περασμένο Σαββατοκύριακο (30-31/5/2026), αφού καλεσμένοι έπαθαν μαζική τροφική δηλητηρίαση και κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν άρον άρον στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το philenews.com, περισσότεροι από 70 καλεσμένοι στον γάμο από τη Λεμεσό και την Πάφο παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Συγκεκριμένα, 39 καλεσμένοι από τη Λεμεσό εμφάνισαν συμπτώματα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 15 άτομα νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά. Παράλληλα, συμπτώματα παρουσίασαν και περίπου 35 καλεσμένοι από την Πάφο, εκ των οποίων τρία πρόσωπα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για να διαπιστωθεί από που επηρεάστηκαν όλοι οι άνθρωποι.

Πρόκειται για άτομα που παρευρέθηκαν σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, με τον προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτο Ηροδότου, να αναφέρει στο philenews ότι συνεχίζονται οι αναλύσεις τροφίμων και νερού από τα δείγματα που λήφθηκαν από το υποστατικό.

Όπως ανέφερε, παράλληλα διενεργούνται συνεντεύξεις με πρόσωπα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και πιθανών μικροβίων που ενδέχεται να προκάλεσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν άμεσα μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, ενώ επικοινώνησαν και με το ζευγάρι, το οποίο τους ενημέρωσε ότι περίπου 50 άτομα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα από την πρώτη στιγμή.

«Ξεκινήσαμε αμέσως τις έρευνες, καθώς και τη λήψη προσωπικών συνεντεύξεων από τους ασθενείς – καλεσμένους. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος, λήφθηκαν δείγματα τροφίμων και αναστάλθηκε η λειτουργία του ύποπτου υποστατικού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι διερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης των δύο υποθέσεων.

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