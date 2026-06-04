Χάρι και Μέγκαν γιορτάζουν τα 5α γενέθλια της «μικρής πριγκίπισσας» Λίλιμπετ με τρυφερές φωτογραφίες

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι γιορτάζουν τα 5α γενέθλια της κόρης τους, πριγκίπισσας Λίλιμπετ με μια σειρά από νέες, ιδιαίτερα τρυφερές φωτογραφίες που δημοσίευσαν στα social media.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε στο Instagram, δύο στιγμιότυπα της μικρής Λίλιμπετ που αποτυπώνουν οικογενειακές στιγμές χαράς. Στην πρώτη εικόνα, η μικρή βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα της, πρίγκιπα Χάρι, ενώ η μητέρα της τη κοιτάζει χαμογελαστή. Στη δεύτερη, η Λίλιμπετ φαίνεται να περπατά ξυπόλυτη σε έναν κήπο, πιθανότατα στο σπίτι της οικογένειας στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Στις φωτογραφίες, το μικρό κορίτσι φορά ένα αέρινο, κεντημένο καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της είναι λυτά. «Our dream girl. Happy 5th birthday, Lili», έγραψε η Μέγκαν στη λεζάντα, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια καρδιά.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν έχουν δύο παιδιά: τον πρίγκιπα Άρτσι, που γεννήθηκε το 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τη Λίλιμπετ, που γεννήθηκε το 2021 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζευγάρι αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020 και ζει πλέον στην Καλιφόρνια, όπου μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από τη συνεχή δημοσιότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Τα τελευταία χρόνια, η Μέγκαν έχει μοιραστεί επιλεκτικά στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους ζωή, δίνοντας στο κοινό σπάνιες ματιές στην καθημερινότητα της οικογένειας, όπως πρόσφατες εξορμήσεις και μικρές προσωπικές στιγμές.

Πρόσφατα η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε φωτογραφίες από την επέτειο του γάμου τους γράφοντας στη λεζάντα: «Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν».