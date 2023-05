Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον ασχολείται όχι μόνο με την πολιτική, αλλά και τον αποψινό (13.5.2023) τελικό της Eurovision 2023 και σε… μουσικοπολιτικό μήνυμά του στο twitter μίλησε για την Ουκρανία και τον πόλεμο, αλλά και τον διαγωνισμό, που διεξάγετα στο Λίβερπουλ.

Ο Μπόρις Τζόνσον έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ουκρανία ήταν εκείνη που θα φιλοξενούσε την Eurovision 2023, αλλά ο πόλεμος με την Ρωσία ανάγκασε τους διοργανωτές να δώσουν την διοργάνωση στην Βρετανία.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για το γεγονός αυτό, έριξε το «καρφί» στην Ρωσία και τόνισε ότι η άδικη «εισβολή του Πούτιν», έκανε αδύνατη την διεξαγωγή του διαγωνισμού από την Ουκρανία.

Ο Μπόρις Τζόνσον επισήμανε ότι η Βρετανία είναι στο πλευρό της Ουκρανίας, ενώ παρότρυνε όλους τους φαν του διαγωνισμού της Eurovision 2023 να γιορτάσουν απόψε (22:00) στον τελικό την δύναμη της μουσικής, που ενώνει.

Tonight’s #Eurovision was meant to be hosted by Ukraine, but Putin's unjust invasion made that impossible. The UK is honoured to host in Ukraine's stead, and Liverpool stands in solidarity with all Ukrainians tonight. Let’s celebrate the unifying power of music