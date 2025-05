Eurovision 2025: «Ματωμένη» διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης λίγο πριν το μεγάλο τελικό στους δρόμους της Βασιλείας

Λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού της Eurovision, στους δρόμους της Βασιλείας, βγήκαν διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, κάνοντας «ματωμένη» πορεία με σημαίες και συνθήματα.

Όπως βλέπετε στις εικόνες, μία γυναίκα ανάμεσα στους διαδηλωτές κρατούσε ένα «ματωμένο» σεντόνι με κόκκινη μπογιά αναπαριστώντας το θρήνο για τα νεκρά μωρά του πολέμου, λίγο πριν την έναρξη της Eurovision.

Οι διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα και ξάπλωσαν στο δρόμο κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Κάποιοι άλλοι έκαψαν σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Despite the orders of the #PolizeiBasel, a demonstration for #Palestine is taking place right now in the city center of #Basel. Tonight is the #FinalOfEurovision. #ESC #Eurovision2025 pic.twitter.com/KMTLDHEEZ3