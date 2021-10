Η μάρτυρας που αναμένεται να καταθέσει στην Επιτροπή Εμπορίου κατά του Facebook αποκάλυψε το πρόσωπο και το όνομά της σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το CBS. Πρόκειται για την Φράνσις Χάουγκεν, πρώην υπεύθυνη προϊόντων στο Facebook που πλέον μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, ενώ αυτή ήταν που διέρρευσε εσωτερικά έγγραφα του κολοσσού.

Η τριαντάχρονη πρώην υπεύθυνη προϊόντων στο Facebook Χάουγκεν κατηγόρησε τον όμιλο ότι βάζει “το κέρδος πάνω από την ασφάλεια” των χρηστών. Η μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει την Τρίτη, στην Επιτροπή Εμπορίου της αμερικανικής Γερουσίας. Χθες ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, μέλος της Επιτροπής αυτής, εξύμνησε το θάρρος της μάρτυρος δημοσίου συμφέροντος.

Πριν αποχωρήσει από την επιχείρηση, τον Μάιο, η Φράνσις Χάουγκεν πήρε μαζί της πολλά έγγραφα από εσωτερικές έρευνες στο μέσο και τα εμπιστεύτηκε κυρίως στην Wall Street Journal.

Σε άρθρο που δημοσίευσε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα αποκάλυψε, στηριζόμενη σε αυτές τις πληροφορίες, ότι η επιχείρηση έκανε έρευνες για το δίκτυό της Instagram για τρία χρόνια για να αποτιμήσει την επίδρασή του στους εφήβους.

Οι έρευνες έδειξαν κυρίως ότι το 32% των εφήβων κρίνει ότι η χρήση του Instagram τους έδινε μια πιο αρνητική εικόνα για το σώμα τους όταν ήδη δεν ήταν ευχαριστημένοι από αυτήν που είχαν.

Νωρίτερα την Κυριακή ο αντιπρόεδρος του Facebook Νικ Κλεγκ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο δίκτυο CNN και προσπάθησε να μετριάσει τις πιθανές ζημιές που θα προκαλούσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης η συνέντευξη της Χάουγκεν.

“Οι έρευνές μας ή αυτές οποιουδήποτε άλλου απλά δεν επιβεβαιώνουν ότι το Instagram είναι κακό ή τοξικό για όλους τους εφήβους”, δήλωσε ο Κλεγκ, πρώην αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης.

“Δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι αν δεν αισθάνεσαι ήδη καλά με το σώμα σου, το να επισκεφτείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα σε κάνει να αισθανθείς ακόμη λίγο λιγότερο καλά”, πρόσθεσε ο Κλεγκ.

Δεχόμενη πιέσεις, η επιχείρηση της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την ανάπτυξη μιας εκδοχής του Instagram για τους κάτω των 13 ετών, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί τελείως από το ενδεχόμενο αυτό.

Η Φράνσις Χάουγκεν άρχισε να εργάζεται για το Facebook το 2019 και διορίστηκε, κατόπιν δικού της αιτήματος, στο τμήμα “πολιτικής ακεραιότητας” (Civic Integrity), το οποίο ασχολείτο με τους κινδύνους που θα μπορούσαν να δημιουργούν ορισμένοι χρήστες ή ορισμένα περιεχόμενα για την καλή διεξαγωγή των εκλογών.

Πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2020, το Facebook είχε τροποποιήσει τους αλγορίθμους του για να μειώσει την μετάδοση πλαστών πληροφοριών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, “μόλις τελείωσαν οι εκλογές”, ο όμιλος τους επανέφερε στην προηγούμενη κατάστασή τους, “δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι της ασφάλειας“, υποστήριξε η ίδια στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “60 Minutes” του CBS.

“Υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε αυτό που ήταν καλό για τον κόσμο και αυτό που ήταν καλό για το Facebook”, υπογράμμισε η Χάουγκεν και ο όμιλος “στη μία περίσταση μετά την άλλη, επέλεγε να προτάξει τα συμφέροντά του, δηλαδή να βγάζει περισσότερα χρήματα”.

“Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they’ll click on less ads, they’ll make less money,” says Facebook whistleblower Frances Haugen. https://t.co/wbxxfgorNE pic.twitter.com/zpQIwcdatr