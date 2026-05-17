Ρωσία: Νεκρός Ινδός εργαζόμενος και 3 τραυματίες μετά την επίθεση ουκρανικών drones σε διυλιστήριο πετρελαίου

Ένα διυλιστήριο πετρελαίου και σταθμοί άντλησης επλήγησαν από τις ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή της Μόσχας
Ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση που έγινε σήμερα Κυριακή (17.05.2026) με ουκρανικά drones στην περιφέρεια της Ρωσίας ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα.

Αξιωματούχοι της πρεσβείας της Ινδίας επισκέφτηκαν στην περιοχή της επίθεσης, συναντήθηκαν με τους τραυματίες στο νοσοκομείο και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές της Ρωσίας, για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU).

«Τα πλήγματα κατά υποδομών της αμυντικής βιομηχανίας, στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης πετρελαίου μειώνουν την ικανότητα του εχθρού να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι ακόμη και η ισχυρά προστατευόμενη περιοχή της Μόσχας δεν είναι ασφαλής», ανέφερε η SBU στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα (17.05.2026), ότι οι επιθέσεις ήταν «απόλυτα δικαιολογημένες».

