Θρήνος στην Τουρκία: Νεκρός ο αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά από πυροβολισμό

Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η Τουρκία μετά τον θάνατο του επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφό του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που βρέθηκε πυροβολημένος στο γραφείο του στην Αλάνια της Αττάλειας.

Ο 52χρονος Αϊντίν Τσαβούσογλου, επιχειρηματίας και αδερφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή του Κόμματος Αττάλειας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του προέδρου της Λέσχης Alanyaspor, Χασάν Τσαβούσογλου, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος από πυροβολισμό στο γραφείο του, στο βενζινάδικό του, στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας, το βράδυ της 5ης Μαΐου.

Αφού έλαβε την αρχική περίθαλψη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τέθηκε σε εντατική θεραπεία, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από 12 μέρες.

Μετά το περιστατικό, η Γενική Εισαγγελία της Αλάνια δήλωσε ότι δύο εισαγγελείς είχαν ανατεθεί στην υπόθεση και ότι, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, δεν υπήρχαν «αποδεικτικά στοιχεία για εμπλοκή τρίτου μέρους» στο περιστατικό.

Η κηδεία του Αϊντίν Τσαβούσογλου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 2:00 μ.μ. στο Κεντρικό Νεκροταφείο Türkler.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε την τραγική είδηση για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου. Είθε ο Θεός να ελεήσει τους εκλιπόντες. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και την υπομονή μου στην οικογένεια, τους αγαπημένους του και ιδιαίτερα στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην υπουργός Μεβλούτ Τσβούσογλου βρισκόταν στο εξωτερικό τη στιγμή της επίθεσης και ενημερώθηκε αμέσως, ενώ η επιστροφή του στην Τουρκία θεωρείται επικείμενη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κανένα επίσημο σενάριο, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις τουρκικές αρχές τις επόμενες ώρες.