«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει» λέει ο άντρας που μπλόκαρε τον 31χρονο οδηγό της παράσυρσης στη Μόντενα

Σε σοκ παραμένει η Ιταλία μετά την τρελή πορεία ενός 31χρονου που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στην Μόντενα το Σάββατο (16.05.2026), με δύο των οκτώ τραυματιών, να έχουν ακρωτηριαστεί και να παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

Ένα ζευγάρι 55 ετών, νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου της πόλης αφού οι γιατροί έκριναν απαραίτητο τον ακρωτηριασμό τους μετά την απίστευτη παράσυρση από το αυτοκίνητο στην Ιταλία. Παράλληλα, δυο γυναίκες, μια Γερμανίδα και μια Πολωνή, φέρουν πολλαπλά τραύματα και έχουν υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει και μια γυναίκα, την οποία έριξε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος ο οδηγός. Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκαν, το μεσημέρι της Κυριακής (17.05.2026) στην Μόντενα, τους πολίτες που τραυματίσθηκαν χθες από τον 31χρονο Σαλίμ Ελ Κούντρι. Μάλιστα, η Μελόνι ακύρωσε μια συνάντηση στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Κύπρου προκειμένου να ταξιδέψει στη Μόντενα μαζί με τον Ματαρέλα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι ακόμη υπάρχει. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε την λωρίδα της Γάζας. Είδα και ανθρώπους να απομακρύνονται, εξαιτίας του φόβου», είπε ο Λούκα Σινιορέλι, ο άνδρας που πρώτος, χθες το απόγευμα, μπλόκαρε τον δράστη.

Italie / Modena : Luca Signorelli est le héros italien qui a arrêté la folie meurtrière d’un terroriste.pic.twitter.com/NxHcd7B3fg — Nath-K (@KaanNathalie) May 16, 2026

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, υπογράμμισε από την μεριά του ότι από τους τέσσερις πολίτες που χθες ακινητοποίησαν τον Ελ Κούντρι, οι δυο ήταν ξένοι πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ιταλία και οι οποίοι κατάγονται από την Αίγυπτο και ζήτησε να αποφευχθούν γενικεύσεις και εργαλειοποιήσεις.

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα, τέλος, ευχαρίστησε τους γιατρούς και το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, για την άμεση και αποτελεσματική παροχή φροντίδας στους τραυματίες.

Ποιος είναι ο 31χρονος Σαλίμ

Ο Σαλίμ Ελ Κούντρι, ένας 31χρονος άνδρας, γεννημένος στην Ιταλία με καταγωγή από το Μαρόκο, οδήγησε αυτοκίνητο πάνω σε πλήθος στο κέντρο της πόλης το Σάββατο, τραυματίζοντας οκτώ άτομα, τέσσερα εκ των οποίων σοβαρά.

Ο άνδρας προσπάθησε να τραπεί σε φυγή και μαχαίρωσε έναν από τους τρεις περαστικούς που προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία. Οι εισαγγελείς της Μόντενα δήλωσαν την Κυριακή ότι ο ύποπτος βρίσκεται υπό έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη.

MODENA — Un’auto lanciata ad alta velocità ha investito una decina di pedoni in via Emilia centro, all’altezza di largo Porta Bologna, terminando la corsa contro la vetrina di un negozio. Diversi i feriti gravi. Soccorsi in corso, sul posto elicotteri del 118 da Bologna e… pic.twitter.com/z4kOV2KUmD — LaPresse (@LaPresse_news) May 16, 2026

Είπαν ότι ο άνδρας χτύπησε πεζούς στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης, το οποίο έχει περισσότερους από 180.000 κατοίκους, «με αδιάκριτο, τυχαίο και σκόπιμο τρόπο».

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RaiNews24, είπε επίσης ότι ο Ελ Κούντρι είχε υποβληθεί σε θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας στο παρελθόν. Είπε επίσης ότι κατείχε πτυχίο στα οικονομικά και ήταν άνεργος. Οι εισαγγελείς δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις λεπτομέρειες.