«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει» λέει ο άντρας που μπλόκαρε τον 31χρονο οδηγό της παράσυρσης στη Μόντενα

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται τουλάχιστον 3 εκ των 8 τραυματιών - Στο σημείο η Τζόρτζια Μελόνι και ο Σέρτζιο Ματαρέλα
Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πεζούς απομακρύνεται από τον τόπο του συμβάντος, μετά τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων στο κέντρο της πόλης Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία / REUTERS/Stringer
Σε σοκ παραμένει η Ιταλία μετά την τρελή πορεία ενός 31χρονου που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στην Μόντενα το Σάββατο (16.05.2026), με δύο των οκτώ τραυματιών, να έχουν ακρωτηριαστεί και να παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

Ένα ζευγάρι 55 ετών, νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου της πόλης αφού οι γιατροί έκριναν απαραίτητο τον ακρωτηριασμό τους μετά την απίστευτη παράσυρση από το αυτοκίνητο στην Ιταλία. Παράλληλα, δυο γυναίκες, μια Γερμανίδα και μια Πολωνή, φέρουν πολλαπλά τραύματα και έχουν υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. 

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει και μια γυναίκα, την οποία έριξε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος ο οδηγός. Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκαν, το μεσημέρι της Κυριακής (17.05.2026) στην Μόντενα, τους πολίτες που τραυματίσθηκαν χθες από τον 31χρονο Σαλίμ Ελ Κούντρι. Μάλιστα, η Μελόνι ακύρωσε μια συνάντηση στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Κύπρου προκειμένου να ταξιδέψει στη Μόντενα μαζί με τον Ματαρέλα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι ακόμη υπάρχει. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε την λωρίδα της Γάζας. Είδα και ανθρώπους να απομακρύνονται, εξαιτίας του φόβου», είπε ο Λούκα Σινιορέλι, ο άνδρας που πρώτος, χθες το απόγευμα, μπλόκαρε τον δράστη.

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, υπογράμμισε από την μεριά του ότι από τους τέσσερις πολίτες που χθες ακινητοποίησαν τον Ελ Κούντρι, οι δυο ήταν ξένοι πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ιταλία και οι οποίοι κατάγονται από την Αίγυπτο και ζήτησε να αποφευχθούν γενικεύσεις και εργαλειοποιήσεις.

Αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, αφού αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία / REUTERS/Stringe

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα, τέλος, ευχαρίστησε τους γιατρούς και το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, για την άμεση και αποτελεσματική παροχή φροντίδας στους τραυματίες.

 

Ποιος είναι ο 31χρονος Σαλίμ

Ο Σαλίμ Ελ Κούντρι, ένας 31χρονος άνδρας, γεννημένος στην Ιταλία με καταγωγή από το Μαρόκο, οδήγησε αυτοκίνητο πάνω σε πλήθος στο κέντρο της πόλης το Σάββατο, τραυματίζοντας οκτώ άτομα, τέσσερα εκ των οποίων σοβαρά.

Ο άνδρας προσπάθησε να τραπεί σε φυγή και μαχαίρωσε έναν από τους τρεις περαστικούς που προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία. Οι εισαγγελείς της Μόντενα δήλωσαν την Κυριακή ότι ο ύποπτος βρίσκεται υπό έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη.

Ένα κατεστραμμένο παντοπωλείο, αφού αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία / REUTERS/Stringer

Είπαν ότι ο άνδρας χτύπησε πεζούς στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης, το οποίο έχει περισσότερους από 180.000 κατοίκους, «με αδιάκριτο, τυχαίο και σκόπιμο τρόπο».

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετσέτι, δήλωσε ότι δύο πολίτες αιγυπτιακής καταγωγής ήταν μεταξύ εκείνων που προσπάθησαν να σταματήσουν τον Ελ Κούντρι καθώς προσπαθούσε να διαφύγει.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RaiNews24, είπε επίσης ότι ο Ελ Κούντρι είχε υποβληθεί σε θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας στο παρελθόν. Είπε επίσης ότι κατείχε πτυχίο στα οικονομικά και ήταν άνεργος. Οι εισαγγελείς δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις λεπτομέρειες.

