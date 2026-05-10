Καναδάς: Μηχανή κρεμόταν από φανάρι μετά από τροχαίο – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός

Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία δράσης καταγράφηκαν στον Καναδά, όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε με απίστευτη δύναμη στον αέρα. Το πιο σοκαριστικό όμως είναι το ότι κατέληξε να κρέμεται κυριολεκτικά από στύλο φαναριού, αφήνοντας άφωνους όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Το τρομακτικό τροχαίο στον Καναδά σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 09.05.2026, στη Scott Road, κοντά στα σύνορα Σάρεϊ και Δέλτα, με τη μηχανή να «καρφώνεται» πάνω στο φανάρι μετά τη σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο. Οι εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, καθώς δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει πώς το δίκυκλο κατέληξε να αιωρείται πάνω από τον δρόμο.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και την απίστευτη πορεία της μοτοσικλέτας, ο οδηγός στάθηκε απίστευτα τυχερός. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τραυματίστηκε σοβαρά αλλά η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, γεγονός που πολλοί χαρακτηρίζουν πραγματικό θαύμα.

A motorcycle struck a car at a Scott Road intersection near the Surrey-Delta border on Saturday afternoon, launching the bike onto an overhead traffic light pole where it hung suspended.



The motorcyclist was taken to hospital with serious but… pic.twitter.com/TrrNTsFnBJ — Open Source Intel (@Osint613) May 10, 2026

A horrific scene in Canada: a traffic accident caused a motorcycle to fly into the air and become stuck on a traffic signal pole.



Local police stated that the motorcyclist suffered serious but non‑life‑threatening injuries and was taken to the hospital, while the car… pic.twitter.com/Ql9zD8AYan — China pulse (@Eng_china5) May 10, 2026

Horrific scene near the Surrey/Delta border on Scott Rd following a collision b/w a vehicle & a motorcycle.



Delta Pd say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. The driver of the vehicle was not injured.



Scott Rd… pic.twitter.com/lNfSt5Qygd — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) May 9, 2026

Από την άλλη πλευρά, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν υπέστη το παραμικρό και βγήκε εντελώς αλώβητος από τη σύγκρουση.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εντυπωσιακό τροχαίο.