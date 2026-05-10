Καναδάς: Μηχανή κρεμόταν από φανάρι μετά από τροχαίο – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός

Βίντεο από το αδιανόητο τροχαίο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου
Μηχανή καρφώθηκε σε φανάρι και κρεμόταν
Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία δράσης καταγράφηκαν στον Καναδά, όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε με απίστευτη δύναμη στον αέρα. Το πιο σοκαριστικό όμως είναι το ότι κατέληξε να κρέμεται κυριολεκτικά από στύλο φαναριού, αφήνοντας άφωνους όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Το τρομακτικό τροχαίο στον Καναδά σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 09.05.2026, στη Scott Road, κοντά στα σύνορα Σάρεϊ και Δέλτα, με τη μηχανή να «καρφώνεται» πάνω στο φανάρι μετά τη σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο. Οι εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, καθώς δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει πώς το δίκυκλο κατέληξε να αιωρείται πάνω από τον δρόμο.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και την απίστευτη πορεία της μοτοσικλέτας, ο οδηγός στάθηκε απίστευτα τυχερός. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τραυματίστηκε σοβαρά αλλά η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, γεγονός που πολλοί χαρακτηρίζουν πραγματικό θαύμα.

 

 

 

Από την άλλη πλευρά, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν υπέστη το παραμικρό και βγήκε εντελώς αλώβητος από τη σύγκρουση.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εντυπωσιακό τροχαίο.

