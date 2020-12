Google: Επανέρχονται σταδιακά οι υπηρεσίες της

Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε όλες τις υπηρεσίες της Google οι οποίες έπεσαν προκαλώντας απόγνωση σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για τις υπηρεσίες αναζήτησης της Google, το Gmail, τα Google docs και το YouTube.

Στους περισσότερους χρήστες εμφανιζόταν το εξής μήνυμα: “Temporary Error”. Η είδηση φυσικά κάνει τον γύρο του κόσμου αφού πολλές από τις υπηρεσίες αυτές ειδικά στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού αποτελούν σημαντικά εργαλεία τόσο για την τηλεκπαίδευση, όσο και για την τηλεργασία. Αυτό που δείχνει να λειτουργεί είναι η υπηρεσία αναζήτησης.

Κανονικά λειτουργεί και το YouTube σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter.

Update — We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko