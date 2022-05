Η Σρι Λάνκα βυθίζεται σε κρίση, δηλώνοντας ότι έχει πλέον βενζίνη μόλις για 24 ώρες! Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει και ελλείψεις σε βασικά φάρμακα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο νέος πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι η χώρα που έχει πληγεί από την κρίση βιώνει την τελευταία με βενζίνη. Ο υπουργός Ενέργειας κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν να στέκονται στις μεγάλες ουρές για καύσιμα.

Η Σρι Λάνκα είναι η πρώτη χώρα τον κόσμο που δηλώνει ότι ξεμένει από βενζίνη, ενώ παρουσιάζονται και ελλείψεις σε βασικά φάρμακα.

Ο Ranil Wickremesinghe, ο οποίος διορίστηκε πρωθυπουργός μόλις στις 12 Μαΐου, ανακοίνωσε σε ένα δραματικό διάγγελμα ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως 75 εκατομμύρια δολάρια σε συνάλλαγμα για να πληρώσει για βασικές εισαγωγές αγαθών.

«Προς το παρόν, έχουμε αποθέματα βενζίνης μόνο για 24 ώρες, αλλά, οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι οι πιο δύσκολοι της ζωής μας», παραδέχτηκε ο Ranil Wickremesinghe και συμπλήρωσε: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για να κάνουμε κάποιες θυσίες και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτής της περιόδου».

Δύο αποστολές βενζίνης και δύο ντίζελ που χρησιμοποιούν ινδική πιστωτική γραμμή θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια ανακούφιση τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε ο νέος πρωθυπουργός, αλλά η χώρα αντιμετωπίζει, ακόμη, έλλειψη 14 βασικών φαρμάκων.

Sri Lanka has completely collapsed. Angry crowds now chasing and killing wealthy people as food and energy shortages hit. Over 200 dead so far as Police use live rounds. pic.twitter.com/fWLPaHXGXC

Politicians’ cars fly into the water in Sri Lanka. The people are hungry: “No gas, no oil and various essential medications, pepole are suffering and living with one meal per day. Can you imagine?” Coming soon to Europe. pic.twitter.com/ViJ3hDmIap