Πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει στο Ισραήλ και όχι μόνο η αιφνιδιαστική επίθεση της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χαμάς, αλλά κυρίως πώς το περίφημο και ακριβοπληρωμένο αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome (Σιδηρούς Θόλος) δεν απέτρεψε την ομοβροντία των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από την Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα του Σαββάτου, 7/10/2023.

Ορισμένοι εντός του Ισραήλ ρίχνουν το «ανάθεμα» στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, την διαβόητη Μοσάντ, που κυριολεκτικά «πιάστηκε στον ύπνο» από μια επίθεση της Χαμάς που κατά τα φαινόμενα σχεδίαζε επί μήνες. Ήταν αυτές οι υπηρεσίες, λένε ακόμη και αξιωματούχοι, που θα έπρεπε να σημάνουν συναγερμό και να θέσουν σε επιφυλακή το σύστημα Iron Dome.

Δεν λείπουν κι εκείνες οι φωνές που επιρρίπτουν την ευθύνη σε κάποιου είδους «αναστάτωσης» που επικρατεί στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ μετά τις αποχωρήσεις ή αποστρατείες στελεχών τους, μετά την πολιτική θύελλα που ξέσπασε από την νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Δικαιοσύνη.

Αναλυτές διερευνούν ακόμη και το ενδεχόμενο να δέχθηκε κάποιου είδους «ηλεκτρονική επίθεση» το σύστημα Iron Dome τις πρώτες ώρες της επίθεσης από τη Χαμάς, με αποτέλεσμα να «τυφλωθεί», σενάριο που πάντως δεν φαίνεται προς το παρόν να επιβεβαιώνεται.

Γεγονός είναι πως το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ παραμένει όχι μόνο ενεργό, αλλά και αποτελεσματικό, όπως έδειξε η απόκρουση της επίθεσης από την Χαμάς με περισσότερες από 150 ρουκέτες εναντίον του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν…

Hamas has announced their attempt to Target the International Airport in the City of Tel Aviv right now with over 150 Rockets having been launched from the Gaza Strip; Iron Dome Batteries are trying to Intercept as many Rockets as possible. pic.twitter.com/2FHESGz6jM — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023

αλλά και σε πόλεις όπως η Ιερουσαλήμ ή το Τελ Αβίβ.

#BREAKING: The Iron Dome is in full swing protecting Jerusalem. pic.twitter.com/aFskwGAYQN — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 9, 2023

Το ίδιο συνέβη και με τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, δηλαδή από τις εξτρεμιστικές οργανώσεις Χεζμπολάχ ή Ισλαμικός Τζιχάντ.

11 of the 12 Rockets launched from Southern Lebanon were Intercepted by Iron Dome Batteries although 1 Rocket was deemed to be not a Threat and was allowed to land in a Open Area near the Border. pic.twitter.com/A2qnSTdWw0 — OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2023

«Τότε τι πήγε στραβά με το Iron Dome τις πρώτες ώρες της επίθεσης;», αναρωτιούνται πολλοί.

Μια πιθανή εξήγηση έχουν δώσει οι ίδιοι οι Ισραηλινοί στο πρόσφατο παρελθόν, όταν η Ουκρανία είχε ζητήσει να εφοδιαστεί το Ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα.

Τον Οκτώβριο του 2022 ο Ισραηλινός Υπουργός Κατασκευών και Στέγασης, δήλωνε ότι το ισραηλινό σύστημα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό ενάντια στους σύγχρονους πυραύλους με τους οποίους η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία.

«Το Iron Dome παρέχει προστασία από απλούς τύπους πυραύλων, από τους οποίους δεν προστατεύουν τα κανονικά συστήματα. Η Δύση μπορεί να παρέχει στην Ουκρανία άλλα συστήματα, πιο εκσυγχρονισμένα, που να αντιμετωπίζουν τους ρωσικούς πυραύλους», είχε πει τότε ο Ze’ev Elkin.

Αυτό δηλαδή που συζητείται στους κόλπους των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι αν το οπλοστάσιο της Χαμάς έχει «εκσυγχρονιστεί», αποκτώντας πιο εξελιγμένους πυραύλους από τις ρουκέτες που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα, δείχνοντας – φυσικά – προς την πλευρά της Τεχεράνης. Άλλωστε ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης έχει ήδη γνωστοποιήσει αρκετά χρόνια πριν, πως το Ιράν εφοδιάζει με «νέας γενιάς» πυραύλους Παλαιστινιακές οργανώσεις.

Όμως ακόμη κι αυτό να μην έχει συμβεί – επισήμως δεν έχει αποδειχθεί ποτέ – υπάρχει άλλος ένας μεγάλος «πονοκέφαλος» για το Ισραήλ: το υπέρογκο κόστος λειτουργίας του Iron Dome. Υπολογίζεται πως ο κάθε πύραυλος που εκτοξεύει το υπερσύγχρονο σύστημα κοστίζει από 60 έως 80.000 δολάρια, ποσό πολλαπλάσιο από το κόστος κάποιων εκατοντάδων δολαρίων που κοστίζουν οι ρουκέτες της Χαμάς.

Δεν λείπουν μάλιστα εκείνοι που θεωρούν ότι στόχος της Χαμάς με την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών εναντίον του Ισραήλ, είναι η «κόπωση» ή η «εξάντληση» του Iron Dome.

Και το ερώτημα που θέτουν είναι το ακόλουθο: Μήπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν εμπλέκεται ακόμη στον πόλεμο, περιμένοντας να έχουν χρησιμοποιηθεί και τα τελευταία αποθέματα του Iron Dome, ώστε να «πλαγιοκοπήσει» το Ισραήλ; Το ερώτημα μένει να απαντηθεί…