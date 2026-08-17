Το Ιράν απειλεί τον Τραμπ τη μέρα που εκπνέει η συμφωνία: «Θα σου σπάσουμε τα πόδια»

Σε μια λεπτή ισορροπία βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σήμερα εκπνέει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην περιοχή.

Μετά από 60 ημέρες μετά την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει καταγραφεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη που να δείχνει ότι οι δύο πλευρές οδεύουν προς την έναρξη σταθερών και μόνιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Αντίθετα έχουν ξεκινήσει τις απειλές.

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Βάσει της συμφωνίας, προβλεπόταν η αναστολή των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ παράλληλα θα επιχειρούνταν η επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Μετά το τέλος των 60 ημερών η κατάσταση στη θαλάσσια κυκλοφορία έχει βελτιωθεί ελάχιστα. Ιράν και ΗΠΑ εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, με την Τεχεράνη να διατηρεί τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και την Ουάσινγκτον να συνεχίζει αντίστοιχες ενέργειες σε βάρος των ιρανικών λιμανιών.

Μέχρι πρότινος, άλλωστε, παρέμενε ασαφές ποια θα ήταν η επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της ισχύος του Μνημονίου Συνεργασίας.

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Νέα απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Και ενώ η συμφωνία τελειώνει η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ιρανός στρατιωτικός διοικητής εξαπέλυσε ευθεία απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να χαρακτηρίσει τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προσφέρει χρηματική αμοιβή ύψους 30.000 δολαρίων για τη σύλληψη ή τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Το ποσό, μάλιστα, φέρεται να διπλασιάζεται στην περίπτωση που η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιηθεί από γυναίκα.

Η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κηρύξει τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο αμερικανικό έδαφος.

Απαντώντας στις δηλώσεις του, ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο IRIB, προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αστείο, καθώς, όπως ανέφερε, «εδώ είναι Ιράν και υπάρχουν υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ουσιαστικά απομακρυνθεί από την περιοχή και πλέον δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν ή στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Χαταμί έκανε γνωστό ότι η επιστροφή των αμερικανικών βάσεων στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας τους δεν πρόκειται να επιτραπεί, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να συναινέσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ιρανοί αξιωματούχοι με τη σειρά τους, έχουν ήδη ζητήσει από τον Τραμπ να «αποδεχθεί την πραγματικότητα της ήττας». Η Τεχερανη μάλιστα έχει διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον. Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα εξακολουθήσουν να παραμένουν κλειστά.

«Ο εχθρός να αναμένει στρατηγικές εκπλήξεις»

Ο ταξίαρχος Γιαντολάχ Τζαβανί, μιλώντας στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταμόρφωση της στρατηγικής αντίληψης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, με στόχο την αντιμετώπιση και την υπέρβαση των απαιτήσεων του σύγχρονου πολέμου.

Ο ταξίαρχος Γιαντολάχ Τζαβανί, μιλώντας στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταμόρφωση της στρατηγικής αντίληψης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, με στόχο την αντιμετώπιση και την υπέρβαση των απαιτήσεων του σύγχρονου πολέμου.

Ο Τζαβανί προειδοποίησε τους αντιπάλους της Τεχεράνης ότι δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την αμυντική στάση του Ιράν, καθώς, όπως ανέφερε, η χώρα είναι πλέον προσανατολισμένη στην προληπτική αντιμετώπιση των απειλών.

«Ο εχθρός θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να μας αιφνιδιάσει. Αντίθετα, ο εχθρός είναι αυτός που πρέπει να προβλέπει στρατηγικές εκπλήξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιαδήποτε ενέργεια των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση μιας απειλής θα μπορεί πλέον να λαμβάνει επιθετική μορφή, με στόχο την εξουδετέρωση της απειλής πριν αυτή εξελιχθεί.