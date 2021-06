Η Ελλάδα έμεινε «στεγνή» από αλκοόλ στη διάρκεια του lockdown, σύμφωνα με έρευνα σε 21 χώρες της Ευρώπης, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύει η Daily Mail. Υπήρξε όμως και μία χώρα που του έδωσε και κατάλαβε…

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας για τα κράτη που ήπιαν το κάτι παραπάνω μέσα στο lockdown η Ελλάδα έμεινε περισσότερο νηφάλια από όλες.

Μαζί με εμάς στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται η Αλβανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία και η Ισπανία.

Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα ανάμεσα σε 21 κράτη όπου η κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε την περίοδο του εγκλεισμού για τον κορονοϊό.

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις προς τους Ευρωπαίους πολίτες για το πόσο συχνά έπιναν και πόσο.

UK is only country among 21 nations where alcohol consumption went UP during Covid pandemic | Daily Mail Online https://t.co/k3KnU9vUUw