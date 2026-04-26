Ο Μιχάλης Ιγνατίου για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: «Ήταν τρομακτικό, όλα έγιναν πολύ γρήγορα»

Τις τρομακτικές στιγμές που έζησε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκο στη Ουάσινγκτον μας περιέγραψε ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα που ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ όταν έγινε η επίθεση και ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

«Ήταν τρομακτικό, όλα έγιναν τόσο γρήγορα», δηλώνει ο Μιχάλης Ιγνατίου ο οποίος έζησε την επίθεση όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ στο μοιραίο δείπνο χθες το βράδυ (25/4/2026).

Σύμφωνα με τον Έλληνα ανταποκριτή στην Ουάσιγκτον, «ακούστηκαν στην αίθουσα πυροβολισμοί αλλά δεν νομίζαμε ότι ήταν πυροβολισμοί». Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Ιγνατίου, εκείνη τη στιγμή είδαν αρκετούς μυστικούς πράκτορες που συνοδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μπαίνουν στην αίθουσα και να ορμάνε προς τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον προστατεύσουν, φωνάζοντας «όλοι κάτω από τα τραπέζια».

«Όταν μας έβαλαν κάτω από τα τραπέζια, είδα τα πρόσωπά τους, κιτρίνισαν», ανέφερε ενδεικτικά ο Μιχάλης Ιγνατίου και πρόσθεσε ότι την ίδια ώρα έξω από το ξενοδοχείο που πραγματοποιούνταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου βρίσκονταν διαδηλωτές που φώναζαν υπέρ του Ιράν και της Παλαιστίνης.

«Όταν περάσαμε από το σημείο φώναζαν τα συνθήματά τους αλλά ήταν πολύ ευγενικοί», αναφέρει και προσθέτει: «Όταν μπήκαμε μέσα μας είπαν ότι ξεκίνησαν επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Το ερώτημα είναι πώς μπήκε μέσα. Υποθέτουμε ότι πρέπει να είχε κλείσει κάποιο δωμάτιο στο ξενοδοχείο».

Υπενθυμίζεται ότι στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο άνοιξε πυρ και στη συνέχεια συνελήφθη από μέλη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.