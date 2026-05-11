Η Γαλλία επιμένει: «Ποτέ δεν εξετάσαμε στρατιωτική παρουσία στα Στενά του Ορμούζ με επιθετική διάθεση»

«Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι προς όφελος όλων και πρέπει να επιτευχθεί με ειρηνικό τρόπο με βάση το διεθνές δίκαιο» λέει το Παρίσι
Rafale στο κατάστρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle / TT News Agency / Johan Nilsson via REUTERS
Κλιμακώθηκαν απότομα οι εντάσεις ανάμεσα σε Ιράν και Γαλλία, μετά την χθεσινή (10.05.2026) ανακοίνωση του Παρισιού ότι σε συνεργασια με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα αναπτυχθούν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Ιράν αντέδρασε με οργισμένο ύφος, απειλώντας  με «αποφασιστική και άμεση απάντηση» σε περίπτωση που αναπτυχθούν ναυτικές δυνάμεις από την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στα Στενά του Ορμούζ.

«Τους υπενθυμίζουμε ότι, σε καιρό πολέμου όπως και σε καιρό ειρήνης, μόνο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μπορεί να διασφαλίζει την ασφάλεια σ’ αυτά τα στενά και ότι δεν θα επιτρέψει σε καμιά χώρα να αναμιχθεί σ’ αυτό τον τομέα», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Αρχικά, ο Εμάνουελ Μακρόν απάντησε στην Τεχεράνη λέγοντας ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα ανάπτυξης, όμως παραμένουμε έτοιμοι» σε μια προσπάθεια να «πέσουν οι τόνοι».

Την σκυτάλη πήρε η κυβερνητική εκπρόσωπος της Γαλλίας, Μοντ Μπρεζεόν, που δήλωσε σήμερα (11.05.2026) σε τηλεοπτικό σταθμό ότι για το Παρίσι ουδέποτε ετέθη ζήτημα γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ με επιθετική διάθεση.

Έπειτα, πρόσθεσε οι υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συμπροεδρεύσουν αύριο Τρίτη (12.05.2026) σε τηλεδιάσκεψηομολόγων τους από περίπου 40 χώρες, που έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συμμετάσχουν, «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν», σε μία ειρηνευτικού χαρακτήρα αποστολή.

Η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει από την ανατολική Μεσόγειο προς την νότια πλευρά της Ερυθράς θάλασσας, με στόχο την ειρηνική ελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μετά την προσδοκούμενη επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Η ελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι προς όφελος όλων των χωρών του κόσμου και θα πρέπει να επιτευχθεί με ειρηνικό τρόπο και με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η Γαλλίδα εκπρόσωπος.

