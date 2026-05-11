Σουηδία: Δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την αποστολή υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού στη Ρωσία

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Σουηδίας καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, που θεωρούνται ότι κατασκόπευαν για την Ρωσία.

Ειδικότερα, η υπηρεσία ασφάλειας της Σουηδίας ανακοίνωσαν σήμερα (11.05.2026) ότι τα άτομα που συνελήφθησαν κατηγορούνται ότι προμήθευσαν τη Ρωσία με προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι πράκτορες υποψιάζονταν ότι ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας έφθασε στην Ρωσία κατά παράβαση των κυρώσεων, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters o αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρήσεων της υπηρεσία ασφαλείας SAPO Κρίστοφερ Βέντελιν.

«Η βιομηχανία πολέμου της Ρωσίας εξαρτάται από την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προέρχεται από την Σουηδία για να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο στην Ουκρανία» δήλωσε ο Βέντελιν.

Η SAPO πραγματοποίησε έρευνες σε αρκετές τοποθεσίες στην Στοκχόλμη και στην νότια και δυτική Σουηδία, πρόσθεσε. Τα δικαστικά έγγραφα ταυτοποιούν τους υπόπτους ως ένα Σουηδό και έναν Τούρκο υπήκοο, όπως και ότι οι δύο είναι άνδρες.

Ο ένας επίσημα συνελήφθη την Παρασκευή σε δικαστήριο της Στοκχόλμης, ενώ ο άλλος σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα θα παραστεί αργότερα σήμερα στην ακροαματική διαδικασία.