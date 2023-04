Τα πιάτα που ετοίμασαν οι διαγωνιζόμενοι του MasterChef στην Ισπανία δεν πήγαν καθόλου καλά… Οι 44 από τους ανθρώπους που τα δοκίμασαν έπαθαν τροφική δηλητηρίαση και η παραγωγή χρειάστηκε να απολογηθεί ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τους λόγους που όλα πήγαν τόσο λάθος.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι του MasterChef στην Ισπανία κλήθηκαν να ετοιμάσουν μενού με θαλασσινά για τους 120 εργαζόμενους του διάσημου ενυδρείου Oceanogràfic στη Βαλένθια, με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας, υπό την καθοδήγηση της Ισπανίδας σεφ Rakel Cernicharo και το μενού είχε λαβράκι, μύδια αλλά και ένα ιαπωνικό cheesecake με φύκια για επιδόρπιο.

Πιθανότατα είτε τα θαλασσινά δεν ψήθηκαν σωστά είτε δεν ήταν φρέσκα και από όλους όσους δοκίμασαν τα πιάτα, οι 44 από αυτούς έπαθαν τροφική δηλητηρίαση, με την El País να αναφέρει ότι αντιμετώπισαν γαστρεντερικά προβλήματα και έκαναν εμετούς.

More than 40 people are suspected to have been affected by food poisoning as part of a TV cooking show in Spain. https://t.co/KnLWpzUASA