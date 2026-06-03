Βίντεο μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Άνθρωποι «τυφλοπόντικες» μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους

Απόκοσμες εικόνες στη Νέα Υόρκη δείχνουν ομάδες ανθρώπων να μπαίνουν και να βγαίνουν από υπονόμους στη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές εξετάζουν αποκαλυπτικά βίντεο για να διαπιστώσουν ποιοι είναι και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τις λεωφόρους της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Κάμερες ασφαλείας στη Νέα Υόρκη έχουν καταγράψει σε βίντεο τουλάχιστον τρία περιστατικά σε περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς, όπου άτομα εμφανίζονται να ανοίγουν φρεάτια και να κατεβαίνουν στους υπονόμους ή να βγαίνουν από αυτά έπειτα από ώρες παραμονής κάτω από το έδαφος.

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Σε μία περίπτωση στο Γουίλιαμσμπουργκ, περίπου επτά άτομα βγήκαν από φρεάτιο στη μέση πολυσύχναστης διασταύρωσης, ορισμένοι φορώντας φακούς φωτισμού κεφαλής και κρατώντας εργαλεία.

Σε άλλο περιστατικό στο Γκρέιβσεντ, ομάδα ατόμων φέρεται να παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες στο υπόγειο δίκτυο πριν επιστρέψει στην επιφάνεια και αλλάξει ρούχα δίπλα σε σταθμευμένα οχήματα.

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν έδειξαν ζημιές στις υποδομές των αποχετεύσεων, ενώ η αστυνομία τονίζει ότι δεν υπάρχει ένδειξη άμεσης απειλής για τη δημόσια ασφάλεια.

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Παράλληλα, οι αρχές προειδοποιούν ότι η είσοδος στους υπονόμους είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη, λόγω τοξικών αερίων, κινδύνου πλημμυρών και άλλων σοβαρών απειλών.

Midnight Mystery in NYC: 10 Guys Drop to Their Underwear and Dive Into a Manhole Like It’s a Portal to Treasure.



Around 2:00 a.m. this morning, approximately 10 individuals reportedly removed their clothing down to their underwear and entered a manhole cover for reasons that… https://t.co/xQimxUzpVj pic.twitter.com/9FHhPNK4ei — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 29, 2026

Mystery Sewer Spelunkers Caught on Camera in Brooklyn and Queens, Leaving NYC Baffled



A series of bizarre sightings of people popping in and out of New York City’s vast subterranean sewer system has the city wondering what exactly is going on, with police now probing the… pic.twitter.com/imRgW8qYZu — The Epoch Times (@EpochTimes) June 3, 2026

Παρά τις διαβεβαιώσεις, πολλοί κάτοικοι παραμένουν δύσπιστοι για τα κίνητρα των αγνώστων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι νυχτερινές αυτές αποστολές δεν οφείλονται απλώς σε περιέργεια αλλά πιθανόν να σχετίζονται με κάποια άγνωστη δραστηριότητα που παραμένει μυστήριο.