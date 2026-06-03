Ο ΓΓ του NATO προειδοποιεί τους νεαρούς Ρώσους: Θα πεθάνετε αν καταταγείτε για να πολεμήσετε στην Ουκρανία

Με ωμό ρεαλισμό μίλησε σήμερα (03.06.2026) ο Γενικός Γραμματέας του NATO από την Ουκρανία, απευθυνόμενος στη ρωαική νεολαία και ειδικά στους νέους άνδρες που επιθυμούν να πολεμήσουν για τον ρωσικό στρατό.

Μάλιστα, ο ΓΓ του NATO τους προειδοποίησε ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

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«Σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία» είπε ο Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο, απευθυνόμενος σε «νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους».

«Άνδρες σαν εσάς που ρίχτηκαν στη μάχη… Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί», συνέχισε, ενώ πρόσθεσε: «Και οι πιθανότητες είναι, ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε».

Ο Ρούτε χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία οπου, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Παρόμοια στοιχεία είχε επικαλεστεί και στο παρελθόν.

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«Αυτό σημαίνει ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε έναν μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 1980 στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.

«Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς», συνέχισε, απευθυνόμενος πάντα στους νεοσύλλεκτους Ρώσους.

Η Ρωσία, η οποία περιγράφει επίσημα τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υπόσχεται στους νεοσύλλεκτους υψηλούς μισθούς, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, καθώς και η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία, αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της.