Μετά τον Μπιλ Γκέιτς και τις καταγγελίες σε βάρος του για εργασιακό bullying, τώρα το διοικητικό συμβούλιο της Microsoft έχει να ασχοληθεί και με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις άλλου κορυφαίου στελέχους. Πρόκειται για τον 44χρονο Alex Kipman, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «golden boy» της εταιρείας και – όπως φαίνεται – δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με τέτοιο είδους κατηγορίες.

Δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι το κορυφαίο στέλεχος της Microsoft κατηγορείται ότι παρακολουθούσε στα γραφεία του τεχνολογικού κολοσσού πορνό με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Κατά τη διάρκεια που παρακολουθούσε το βίντεο – όπως αναφέρει η Daily Mail – o Alex Kipman φέρεται επίσης να θώπευε γυναίκες συναδέλφους του χωρίς να έχει τη συγκατάθεσή τους.

Το πορνό βίντεο που παρακολουθούσε το κορυφαίο στέλεχος της Microsoft αντικατοπτρίστηκε μάλιστα σε οθόνες τηλεόρασης για να το δουν όλοι οι εργαζόμενοι… Στο βίντεο – όπως αναφέρει το Business Insider – εμφανίζονταν γυναίκες με ελάχιστα ρούχα που συμμετείχαν σε σεξουαλικές μαξιλαρομαχίες.

Πολλοί υπάλληλοι έκαναν καταγγελίες εναντίον του Kipman για δεκάδες περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς πέρυσι, αλλά το στέλεχος – που ζει σε ένα σπίτι 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Σιάτλ – δεν έχει ακόμη τιμωρηθεί γι’ αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φόρα που το Διοικητικό Συμβούλιο της Microsoft έχει να ασχοληθεί με τέτοιοι είδους θέματα… Στο στόχαστρο είχε μπει πέρυσι και ο Μπιλ Γκέιτς μετά τις καταγγελίες σε βάρος του για εργασιακό bullying και τη φήμη του «ευερέθιστου εργοδότη».

