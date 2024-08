NASA: Delivery για τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Παρέλαβαν 3 τόνους προμήθειες

Ένα διαστημόπλοιο έκανε… delivery για τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το Σάββατο 17 Αυγούστου.

Το delivery για τους «παγιδευμένους» αστροναύτες του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού περιλάμβανε περίπου τρεις τόνους προμηθειών, όπως τρόφιμα και καύσιμα.

Ειδικότερα, τις προμήθειες παρέδωσε το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο «Progress 89».

Το διαστημόπλοιο αναμένεται να παραμείνει προσδεδεμένο για περίπου έξι μήνες στον ISS, πριν αναχωρήσει για επανείσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα.

Σημειώνεται πως ο σταθμός φιλοξενεί στην παρούσα φάση τα επτά μέλη πληρώματος της τακτικής αποστολής (Expedition 71) και δύο αστροναύτες της NASA, τη Σουνίτα Γουίλιαμς και τον Μπάρι Γουίλμορ.

Three tons of food, fuel, and supplies are on their way to the @Space_Station!



Watch live docking coverage of the Progress 89 cargo spacecraft to the orbiting lab starting at 1am ET on Saturday, Aug. 17. Docking is scheduled for 1:56am. Tune in: https://t.co/UkdW1v8w9H pic.twitter.com/tU4XjhtEx6