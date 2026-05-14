Η διπλωματική απάντηση Στάρμερ σε Στρίτινγκ: Λυπάμαι πολύ που αποχωρείς από την κυβέρνηση

Τα πάνω κάτω έχει φέρει στην ήδη ταραγμένη πολιτική ζωή της Βρετανίας η νέα παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ, με τον βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, να απαντά στην αρκετά επικριτική επιστολή του, με επευφημίες για το έργο του υπουργού Υγείας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, απάντησε στην παραίτηση του πρώην υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, λέγοντας πως το Εργατικό Κόμμα πρέπει να τηρήσει όλες τις υποσχέσεις που έδωσε στους πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός, αναφέρει στην επιστολή του μεταξύ άλλων ότι ενώ οι επιτυχίες στη βελτίωση της απόδοσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) «είναι ένας καλός λόγος για να παραμείνει στη θέση του έχει χάσει την εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Στάρμερ και θα ήταν λάθος να παραμείνει».

Στην επιστολή του ο Κιρ Στάρμερ αναφέρει: «Σε ευχαριστώ για το γράμμα σου. Λυπάμαι πολύ που αποχωρείς από την κυβέρνηση».

Ο Στάρμερ επισημαίνει ακόμη ότι συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια και ευχαριστεί τον Στρίτινγκ τόσο για τη βοήθειά του στην επιστροφή των Εργατικών στην εξουσία όσο και για το έργο του στο υπουργείο Υγείας.

«Έχουμε συνεργαστεί για πολλά χρόνια και θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη τη σκληρή δουλειά σας, τόσο για να επιστρέψουμε στην κυβέρνηση όσο και για όσα πετύχατε ως υπουργός Υγείας», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, επαινεί τις επιδόσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας επί θητείας του, λέγοντας ότι μειώθηκαν οι λίστες αναμονής και προχώρησαν σημαντικές πρωτοβουλίες στον χώρο της υγείας.

«Αυτή είναι η διαφορά που κάνει μια κυβέρνηση των Εργατικών. Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παραδέχεται επίσης ότι τα εκλογικά αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας ήταν «πολύ δύσκολα» για το κόμμα, ενώ τονίζει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι των Εργατικών είναι «πιο επικίνδυνοι από ποτέ».

Ο Στάρμερ περιγράφει την πολιτική μάχη ως «μάχη για την ψυχή του έθνους» και υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε στους πολίτες, αφήνοντας οριστικά πίσω «το χάος που οι Βρετανοί απέρριψαν στις τελευταίες εκλογές».

Κλείνοντας την επιστολή του, δηλώνει πως λυπάται πραγματικά για την αποχώρηση του Στρίτινγκ, αλλά εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να έχει σημαντικό ρόλο στο κόμμα τα επόμενα χρόνια.

«Ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί, ώστε να δείξουμε ότι οι Εργατικοί μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοί μας, να φέρουν ελπίδα εκεί όπου άλλοι σπέρνουν την απελπισία και να ενώσουν τους ανθρώπους αντί να τους διχάζουν», καταλήγει.

Ο Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και πλέον φαίνεται να είναι έτοιμος να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό για την ηγεσία των Εργατικών κάτι που σημαίνει ότι αν ο ίδιος πάρει την θέση του στο κόμμα θα πάρει και το γραφείο του στον αριθμό 10 της Downing Street όπως προβλέπεται στη Βρετανία.