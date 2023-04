Η διαρροή απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου στο ίντερνετ από τον 21χρονο Τζακ Τεϊσέιρα είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες νωρίτερα, αποκαλύπτουν οι New York Times, κάνοντας λόγο ακόμα και για 48 ώρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία!

Όπως αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι αναρτήσεις τις οποίες εξέτασαν συντάκτες της εφημερίδας, ο 21χρονος είχε προχωρήσει στη διαρροή απόρρητων εγγράφων και πληροφοριών του Πενταγώνου πολλούς μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, όπου και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η πρώτη διαρροή από το προφίλ που αποδίδεται στον 21χρονο έγινε σε ομάδα με 600 μέλη στο Discord, λιγότερο από 48 ώρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Είδα αναφορά του Πενταγώνου που έλεγε ότι το 1/3 των στρατιωτικών δυνάμεων χρησιμοποιείται στην εισβολή», έγραφε ο 21χρονος στην ανάρτησή του στο Discord.

Jack Teixeira, 21, leaker of the Pentagon documents, arrested by a heavily armed FBI team in North Dighton Massachusetts. pic.twitter.com/y5qNyUIUnC

Θέλοντας προφανώς να εντυπωσιάσει άλλους στην ομάδα που αμφισβητούσαν την ανάλυσή του, σχολίασε πως έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, επικαλούμενος «προνόμια του να είσαι σε μονάδα πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ».

BREAKING>>> Pentagon Docs suspect Jack Teixeira – seen here being taken into custody in Dighton – made initial appearance in court – will be back in front of judge on April 19 – latest on ⁦@7News⁩ ⁦@RobWayTV⁩ ⁦@scooperon7⁩ ⁦@KimberlyBookman⁩ pic.twitter.com/LhFkk6JxWe