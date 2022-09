Μπορεί να θυμίζει ίσως σενάριο από κάποια ταινία του Τζέιμς Μποντ αλλά είναι μια… πολύ αληθινή πραγματικότητα. Οι αγωγοί Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική έχουν βγεί «εκτός παιχνιδιού» για όλο το χειμώνα και αυτό σημαίνει πολλά για την Ευρώπη. Ο αγωγός φυσικού αερίου, δύσκολα θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες.

Μπορεί να οφείλεται σε δολιοφθορά η ταυτόχρονη διαρροή σε αγωγούς του Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα; Πόσο πιθανό είναι να έστειλε η Ρωσία δύτες, υποβρύχιο ή ένοπλες δυνάμεις για να βουτήξουν στη Βαλτική και να «πειράξουν» τους αγωγούς φυσικού αερίου για να τους θέσουν εκτός λειτουργίας;

Η Ευρώπη φαίνεται πεπεισμένη ότι η ταυτόχρονη ζημιά στους αγωγούς του Nord Stream στη Βαλτική είναι δολιοφθορά. Και όπως προειδοποίησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αν αυτό αποδειχθεί, η απάντηση θα είναι ισχυρότερη δυνατή!

«Μίλησα με την (πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε) Φρεντέρικσεν για τη δολιοφθορά στον Nord Stream. Προτεραιτότητα είναι να ερευνήσουμε τα γεγονότα και να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη και γιατί. Οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση σε ενεργές ενεργειακές υποδομές της Ε.Ε. είναι απαράδεκτες και θα οδηγήσουν στην ισχυρότερη πιθανή απάντηση», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτηση στο twitter.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.