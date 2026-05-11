Βραζιλία: Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από έκρηξη έπειτα από διαρροή υγραερίου σε γειτονιά του Σάο Πάολο

Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου στη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία του Σάο Πάολο στη νοτιοανατολική Βραζιλία, κατά τη διάρκεια των ερευνών, διασώθηκαν πέντε ζώα, συμπεριλαμβανομένου ενός σκύλου.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Φλορέστο Μπαντέκι, στη συνοικία Τζαγουάρε.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό και τρεις τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Casa explode no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, causa teria relação com uma tubulação de gás.



Assista à #GloboNews ao vivo: https://t.co/yAMjf4cw3V #GloboNewsMais pic.twitter.com/Ly3IHdcTjx — GloboNews (@GloboNews) May 11, 2026

Explosão de gás provoca incêndio e deixa pessoas soterradas em SP



A explosão ocorreu em uma comunidade no Jaguaré, nesta segunda-feira (11/5). Vítimas foram lançadas pela explosão e casas foram destruídas pic.twitter.com/cClfelybSO — Metrópoles (@Metropoles) May 11, 2026

Οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να βρίσκεται ακόμη ένα άτομο εγκλωβισμένο κάτω από τα ερείπια κτιρίων.