Βραζιλία: Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από έκρηξη έπειτα από διαρροή υγραερίου σε γειτονιά του Σάο Πάολο

Βίντεο αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία Τζαγουάρε, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο
Καταστροφές από έκρηξη λόγω διαρροής υγραερίου σε συνοικία του Σάο Πάολο / πηγή φωτογραφίας Χ
Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου στη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία του Σάο Πάολο στη νοτιοανατολική Βραζιλία, κατά τη διάρκεια των ερευνών, διασώθηκαν πέντε ζώα, συμπεριλαμβανομένου ενός σκύλου.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Φλορέστο Μπαντέκι, στη συνοικία Τζαγουάρε.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό και τρεις τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

 

 

Οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να βρίσκεται ακόμη ένα άτομο εγκλωβισμένο κάτω από τα ερείπια κτιρίων.

