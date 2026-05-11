Θετικός στον χανταϊό ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius

Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί που ήταν μαζί του στο κρουαζιερόπλοιο είναι αρνητικοί στον χανταϊό, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.

Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φθάσει σε πέντε ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

