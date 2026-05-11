«Σαν κρυστάλλινη σφαίρα»: Βίντεο της NASA αποκαλύπτει τι συμβαίνει στο νερό που αιωρείται στο διάστημα

Έχουν ταξιδέψει στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και έχουν καταρρίψει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανυθεί από τη Γη. Ωστόσο, οι αστροναύτες της NASA βρήκαν και χρόνο να πειραματιστούν με το νερό στην κατάσταση έλλειψης βαρύτητας του διαστήματος.

Ένα απίστευτο βίντεο δείχνει τους αστροναύτες της αποστολής «Artemis II» της NASA να πειραματίζονται με μία σταγόνα νερού, ενώ βρίσκονταν μέσα στην κάψουλα Orion. Μπορεί κανείς να δει το υγρό να σχηματίζει μία τέλεια σφαίρα καθώς αιωρείται γύρω από την καμπίνα.

Σε ένα σημείο, ο ειδικός της αποστολής Τζέρεμι Χάνσεν – ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ στο διάστημα πριν από την ιστορική αποστολή – κοιτάζει μέσα από τη σταγόνα νερού, καθώς αυτή αναστρέφει την εικόνα του. «Πιάνει» τη σφαίρα με ένα καλαμάκι πριν την «απελευθερώσει» ξανά στη μικροβαρύτητα.

«Κατά τη διάρκεια της αποστολής ”Artemis II”, οι αστροναύτες διασκέδασαν παίζοντας με το νερό στην απουσία βαρύτητας του διαστήματος», ανέφερε η NASA. «Η ”Artemis II” ήταν η πρώτη διαστημική πτήση του αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Jeremy Hansen – έτσι, οι συνάδελφοί του του έμαθαν πολλά για τη φυσική του νερού στο διάστημα».

Στη Γη, το νερό που δεν βρίσκεται σε κάποιο δοχείο σχηματίζει μία επίπεδη λακκούβα λόγω της βαρύτητας. Ωστόσο, στο διάστημα, το νερό παίρνει τη μορφή μίας τέλειας σφαίρας, επειδή τα μόρια στην επιφάνειά του αλληλεπιδρούν ισότιμα προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να υπάρχει κάτι που να τα αναγκάζει να απλωθούν.

Η σταγόνα νερού είναι το σχήμα με τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια για έναν δεδομένο όγκο – δηλαδή, όταν η βαρύτητα είναι αδύναμη ή απουσιάζει, η επιφανειακή τάση ωθεί το νερό να σχηματίσει μία σφαίρα.

Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έχουν, επίσης, πραγματοποιήσει πειράματα με νερό, όπως το στύψιμο ενός βρεγμένου πανιού για να δείξουν πώς το νερό ρέει κατά μήκος της επιφάνειάς του και «κολλάει» στο χέρι του αστροναύτη.

Χρήστες των social media δήλωσαν ενθουσιασμένοι ότι υπάρχει κάτι «μοναδικά ανθρώπινο» σε αυτό το μίνι πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα.

Κάποιος έγραψε: «Η εξερεύνηση δεν είναι μόνο τεχνική υπόθεση. Έχει να κάνει επίσης με την περιέργεια, την προσαρμογή και τη μάθηση σε εντελώς νέα περιβάλλοντα».

Ένας άλλος είπε: «Δεν μπορεί να είναι όλα σοβαρά στο διάστημα – πρέπει να διασκεδάζεις και λίγο».

Και κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Είναι ένα πράγμα να ακούς για την επιφανειακή τάση, αλλά το να τη βλέπεις να συγκρατεί μία τέλεια σταγόνα νερού στο βαθύ διάστημα είναι απόλυτη μαγεία».