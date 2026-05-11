Κρίσιμη σύσκεψη Τραμπ στον Λευκό Οίκο για το Ιράν – Εξετάστηκαν νέες επιθέσεις

Κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας (11.05.2026) ώρα Ελλάδας. Στο τραπέζι η επανέναρξη των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προεδρεύει σύσκεψης ασφαλείας υψηλού επιπέδου στην Αίθουσα Καταστάσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο ισραηλινό ΜΜΕ «Times of Israel».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός του Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει, επικαλούμενο δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανανεωμένης στρατιωτικής δράσης για την αύξηση της πίεσης στο Ιράν, με έναν αξιωματούχο να φέρεται να δήλωσε: «Ο Τραμπ θα τους χτυπήσει λίγο».

Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έφτασαν ξανά σε αδιέξοδο το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου, αφού η Τεχεράνη αρνήθηκε να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 10 Μαΐου ότι η απάντηση του Ιράν ήταν «εντελώς απαράδεκτη» και «ηλίθια».