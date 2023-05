H Λίντα Γιακαρίνο είναι η νέα CEO του Twitter, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Έλον Μασκ.

“Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω την Λίντα Γιακαρίνο ως τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο του Twitter!” έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

“Θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ εγώ θα επικεντρωθώ στο σχεδιασμό προϊόντων και στη νέα τεχνολογία. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την Λίντα για να μετατρέψω αυτή την πλατφόρμα σε X, την εφαρμογή για τα πάντα”, τόνισε.

Η Λίντα Γιακαρίνο, ήταν πρόεδρος παγκόσμιας διαφήμισης και συνεργασιών της NBCU, έχοντας εργαστεί στην εταιρεία για περισσότερο από μια δεκαετία, με καθοριστική συμβολή στην έναρξη της υπηρεσίας streaming με διαφημίσεις Peacock.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky