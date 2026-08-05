Κόσμος

Βίντεο με υποψήφιο των Δημοκρατικών να μπλέκει σε καβγά στη Χαβάη και να πέφτει αναίσθητος από γροθιά

Τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί ξανά επειδή φέρεται να απείλησε υπαλλήλους σε κυβερνητικό κτίριο στο Μάουι - το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης
Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών (Δ) στη διάρκεια της συμπλοκής του σε παραλία της Χαβάης
Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών (Δ) στη διάρκεια της συμπλοκής του σε παραλία της Χαβάης / πηγή φωτογραφίας Χ
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Μπλεξίματα για τον Αμερικανό πολιτικό Κίριλ Μπάσιν. Ο 40χρονος υποψήφιος των Δημοκρατικών συνελήφθη στη Χαβάη, μετά από βίαιο επεισόδιο σε παραλία του Κίχεϊ. Ο Μπάσιν κατηγορείται για απειλές πρώτου βαθμού, με την εγγύηση να ορίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ το όλο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που «σαρώνει» στα social media, ο Κίριλ Μπάσιν ενεπλάκη σε καβγά επειδή του ζήτησαν να χαμηλώσει την ένταση της μουσικής που άκουγε σε κατάμεστη παραλία στη Χαβάη του. Φέρεται να απείλησε ηλικιωμένο άνδρα και τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι είχε όπλο.

Στη συνέχεια απείλησε κόσμο με μαχαίρι, το οποίο πέταξε στη θάλασσα πριν επέμβει παρευρισκόμενος και τον ακινητοποιήσει. Πλέον, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απειλή τρομοκρατίας πρώτου βαθμού (first-degree terroristic threatening).

Ο 40χρονος Kirill Basin φαίνεται στο επίμαχο βίντεο να φορά μόνο τα εσώρουχά του. Κάποια στιγμή, ένας 61χρονος τού ζήτησε να χαμηλώσει την ένταση της μουσικής που έπαιζε.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών φαίνεται να πλησιάζει ομάδα ανθρώπων και να ανταλλάσσει έντονες κουβέντες, πριν απομακρυνθεί, εκτοξεύοντας απειλές.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε, όταν ο Μπάσιν ήρθε αντιμέτωπος με έναν άνδρα. Επιχείρησε να τον χτυπήσει με καρέκλα παραλίας, όμως δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο και έπεσε αναίσθητος.

Ο άνδρας που τον χτύπησε φέρεται να προσπάθησε να τον συνεφέρει, τρίβοντας το στέρνο του μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Μετά, ωστόσο, ακολούθησε νέα λεκτική αντιπαράθεση, με τον 40χρονο πολιτικό να συνεχίζει τις απειλές και τις προκλήσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν ο Μπάσιν φέρεται να υποστήριξε ότι είχε όπλο στην κατοχή του και στη συνέχεια να έβγαλε μαχαίρι, απειλώντας τον άνδρα με τον οποίο είχε προηγηθεί η συμπλοκή.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι το μαχαίρι εντοπίστηκε στη θάλασσα, όπου φέρεται να το πέταξε ο 40χρονος, και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Ο Μπάσιν αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού, ενώ η εγγύησή του ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η υπόθεση προκαλεί επιπλέον πολιτικές αναταράξεις, καθώς ο 40χρονος διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στη Δημοκρατική βουλευτή, Τζιλ Τοκούντα για τη 2η εκλογική περιφέρεια της Χαβάης.

Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που ο Μπάσιν βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες.

Τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί ξανά επειδή φέρεται να απείλησε υπαλλήλους σε κυβερνητικό κτίριο στο Μάουι – το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης.

Ο ίδιος είχε κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας αστυνομική βία κατά την τότε κράτησή του.

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